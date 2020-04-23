В Уссурийске продают уникальный дом в центре города

Бывший доходный дом оценили очень дешево

Компания ДОМ.РФ выставила на торги здание в центре Уссурийска. Земельный участок, на котором расположено здание площадью 1,3 тыс. кв. метров, занимает 17 соток. Начальная цена лота составляет 16,6 млн рублей.

Здание построено в начале XX века и в прошлом служило доходным домом. Сейчас ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Имущественный комплекс расположен в историческом центре города, недалеко от Дома художников и историко-краеведческого «Уссурийского музея».

Аукцион планируется провести 8 мая.

Досье газеты «Золотой Рог»: Компания ДОМ.РФ в рамках Федерального 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в большинстве регионов России.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.