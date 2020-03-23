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Буксир "Александр Козицын" выполнил более тысячи швартовок за год безупречной работы

23 Марта 2020, 17:36 | Приморье

Портовый флот АО «Восточный Порт» по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны

Экипажи буксиров, сотрудники Портофлота и профильных подразделений АО «Восточный Порт» торжественным построением на 30-м причале сегодня отметили первый год с момента поднятия флага на новом азимутальном буксире «Александр Козицын». Перед собравшимися выступили начальник Портофлота Виталий ПЛЕШАКОВ и капитан буксира Андрей ЛИТВИНОВ.

- За то время, что работает у нас «Александр Козицын», было выполнено более тысячи швартовных операций. По итогам традиционных ежегодных соревнования на Кубок управляющей компании экипаж буксира стал лидером среди всех коллективов Портового флота, – отметил Виталий Плешаков, пожелав команде «Александра Козицына» безаварийной работы, высоких трудовых достижений, счастья и уюта в семьях.

Судно было приобретено АО «Восточный Порт» в рамках программы модернизации мощностей предприятия и стало пятым для собственного Портофлота. Изготовителем буксира является один из ведущих мировых судостроителей — голландская компания Damen Shipyards (на шанхайской верфи Damen Changde).

В состав Портофлота АО «Восточный Порт» входят автоматизированные, высокоманевренные, мощные и экономичные буксиры. Стивидорная компания оперирует двумя буксирами-кантовщиками – «Тайфун» и «Инженер Мисан», а также тремя новейшими азимутальными буксирами – «Кузбасс», «Урал» и «Александр Козицын». Все буксиры могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. Ввод в эксплуатацию в минувшем году «Александра Козицына» значительно увеличил суммарную мощность Портофлота – с 17 до 22 тысяч лошадиных сил, позволил сократить время швартовных операций и работать судам АО «Восточный Порт» по контрактам в других акваториях залива Находка.

В настоящее время Портовый флот АО «Восточный Порт» по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны – как по суммарной мощности двигателей буксиров, так и по уровню используемых технологий.

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами. В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

Фото АО «Восточный Порт»


 
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Теги: буксир  стивидор  флот  Восточный порт  море  уголь 



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