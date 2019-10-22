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Приморье уступает лидерство по количеству электромобилей только Иркутской области
Самым популярным электрокаром является японский Nissan Leaf, Tesla отдыхает
По итогам 9 месяцев 2019 года рынок российского рынка электромобилей с пробегом вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53% и составил почти 2,4 тыс. единиц. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», 95% от всех перепроданных за отчетный период электрокаров пришлось на Nissan Leaf, который поступает в Приморье прямиком из Японии.
Показатели остальных моделей не достигают и сотни штук. Также в тройку самых популярных на вторичном рынке электрокаров попали Mitsubishi I-MiEV (всего 51 единица) и BMW i3 (20). Тиражом по 18 единиц разошлись LADA Ellada и Tesla Model S. Еще одна модель Tesla, кроссовер Model X, был за это время был перепродан в количестве 8 экземпляров.
Крупнейшим региональным рынком электромобилей с пробегом, как ни странно, является Иркутская область – за отчетный период его объем достиг 309 единиц. На второй строчке находится Приморский край с результатом в 280 перепроданных электрокаров. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, объем вторичного рынка электромобилей в котором составил 168 экземпляров. За ним следуют Хабаровский край (167) и Новосибирская область (101).
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