www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.76 р. 100 JPY: 58.69 р.
EUR: 71.17 р. 10 CNY: 90.2 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Приморье уступает лидерство по количеству электромобилей только Иркутской области

22 Октября 2019, 15:19 | Приморье

Самым популярным электрокаром является японский Nissan Leaf, Tesla отдыхает

По итогам 9 месяцев 2019 года рынок российского рынка электромобилей с пробегом вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53% и составил почти 2,4 тыс. единиц. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», 95% от всех перепроданных за отчетный период электрокаров пришлось на Nissan Leaf, который поступает в Приморье прямиком из Японии.

Показатели остальных моделей не достигают и сотни штук. Также в тройку самых популярных на вторичном рынке электрокаров попали Mitsubishi I-MiEV (всего 51 единица) и BMW i3 (20). Тиражом по 18 единиц разошлись LADA Ellada и Tesla Model S. Еще одна модель Tesla, кроссовер Model X, был за это время был перепродан в количестве 8 экземпляров.

Крупнейшим региональным рынком электромобилей с пробегом, как ни странно, является Иркутская область – за отчетный период его объем достиг 309 единиц. На второй строчке находится Приморский край с результатом в 280 перепроданных электрокаров. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, объем вторичного рынка электромобилей в котором составил 168 экземпляров. За ним следуют Хабаровский край (167) и Новосибирская область (101).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: nissan  Япония  электрокар  авторынок  статистика  продажи 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]