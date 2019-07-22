Корейский холдинг хочет заняться судостроением в Приморье

Соседей по региону очень интересует Славянка

Южнокорейский холдинг STX Corporation рассматривает возможность реализации проектов в отрасли судостроения и ремонта на российском Дальнем Востоке. По данным газеты «Золотой Рог», соседи по региону интересуются площадкой в Славянке и готовы принять участие в проекте верфи «Звезда».

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, вопросы сотрудничества при реализации перспективных проектов на территории российского Дальнего Востока с участием южнокорейского холдинга на прошлой неделе обсудили первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей ТЫРЦЕВ с руководством компании в ходе рабочей встречи.

Компания заинтересована в инвестировании собственных средств на Дальнем Востоке, в частности, в отрасли судостроения и ремонта, смежных производственные отрасли, а также в области логистики и транспортировки грузов.

STX Corporation специализируется на торговле черными и цветными металлами, нефтью, углем, судоходстве и обслуживании судов, сырьевых товаров. В холдинг входят четыре филиала в Республике Корея и 14 зарубежных представительств.