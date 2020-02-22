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В Приморье готовятся к приему космодрома
В поселке Славянка под проект создана новая компания
Авиакомпания «Сибирь» (входит в группу S7) зарегистрировала 100-процентное дочернее предприятие ООО «Космический центр «Морской старт» в поселке Славянка Приморского края, куда направляется из США плавучий космодром Sea Launch («Морской старт»).
Как следует из материалов информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», новая компания зарегистрирована 20 февраля с уставным капиталом 1 млн рублей. Указаны сразу несколько видов деятельности: аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом (основной), ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования.
Прибытие пусковой платформы Sea Launch в Славянку ожидается в первой половине марта. После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтного завода, владельцем которого является депутат Законодательного собрания Приморья Джамбулат ТЕКИЕВ.
Планируется, что плавучий комплекс будет находиться в Славянке не менее года.
Досье газеты «Золотой Рог»: S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы») - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. Компания входит в состав холдинга S7 Group. В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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