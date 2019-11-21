В Приморье выявлена организованная преступная группа

Она специализировалась на контрабанде лесоматериалов в Китай

Контрабанду почти 10 тыс. кубометров ценных пород древесины в составе организованной преступной группы (ОПГ) выявили сотрудники Владивостокской и Хабаровской таможен совместно с УФСБ России по Приморскому краю. Стоимость незаконно вывезенных в Китай лесоматериалов составила свыше 148,5 млн рублей, сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася БЕРЕЖНАЯ.

Контрабандный вывоз пиломатериалов был осуществлен организованными преступными группами через подставные фирмы, которые использовались как поставщики лесоматериалов, но фактически заготовкой и реализацией лесоматериалов не занимались.

По словам начальника отдела дознания Владивостокской таможни Алексея КСЕНОФОНТОВА, члены ОПГ незаконно приобретали на территории России пиломатериалы из дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а затем экспортировали их в Китай по подложным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара.

По фактам контрабанды лесоматериалов Владивостокская таможня возбудила два уголовных дела по ч.3 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Ясень маньчжурский и дуб монгольский являются ценными породами древесины и включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Юрий РОГОВ . Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС