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Энергетики назвали злостных должников
Более 74 млн рублей задолжали управляющие организации за услуги отопления и горячего водоснабжения
Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) обновил антирейтинг потребителей из числа ТСЖ, ЖСК и УК Владивостока, задолжавших энергокомпании крупные суммы за услуги отопления и горячего водоснабжения. По данным на 9 августа, суммарный долг всех управляющих компаний перед энергетиками составляет порядка 74 млн рублей. Эти должники самостоятельно собирают платежи за коммунальные услуги с жителей обслуживаемых домов, однако не перечисляют их энергетикам или делают это не в полном объеме.
Антирейтинг самых злостных должников среди ТСЖ, ЖСК и УК Владивостока состоит из восьми управляющих организаций. Их суммарный долг, по данным на 9 августа, составляет более 8,5 млн рублей. Всех неплательщиков ждет начисление пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Не избежать им и судебных разбирательств с энергокомпанией.
Дальневосточная генерирующая компания несет затраты на производство электрической и тепловой энергии, поэтому от платежной дисциплины потребителей услуг зависит полнота и объем проведения ремонтных работ на теплосетях и подготовка станций к отопительному сезону.
Собственникам жилья стоит обращать внимание на работу своих управляющих организаций и следить за тем, чтобы компания не попадала в списки должников по коммунальным услугам. В противном случае, финансовые средства жильцов могут быть удержаны по исполнительным листам для погашения долгов за теплоснабжение. Это значит, что по факту арестованы будут деньги, которые владельцы квартир перечисляли управляющим организациям на содержание и ремонт дома, а не на погашение долгов.
По всем вопросам, касающимся работы энергокомпании, установки приборов учета, начислений за оказанные коммунальные услуги и др., потребители могут обращаться по следующим адресам и телефонам:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (Пн.-Пт. 08:00-18:00 ч., Сб.09:00-17:00, без перерыва)
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва)
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва)
Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 101а (Пн.-Пт. 09:30-18:30 ч., Сб.10:00-13:00, без перерыва)
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная, 107 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00)
Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (Чт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00)
Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (Пн-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00)
А также на телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК»: 8-800 -100-3-777 (звонок бесплатный)
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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