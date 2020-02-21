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В Большом Камне будут строить детсады и школы по московским стандартам
То, что застройщики предлагают сейчас, было актуально для прошлого века
Объекты, возводимые в центрах социально-экономического роста по «единой дальневосточной субсидии», должны использовать современные проектные решения, считает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ.
«Обсудили будущие перспективы развития Большого Камня. Мы понимаем, что те решения, которые приняты, потребуют дополнительного финансирования и современного облика для Большого Камня, - сказал журналистам г-н Козлов в пятницу. - Несколько дней назад мы встречались с собственником группы компаний «ПИК». Мы попросили предоставить современные предложения новых садиков и школ, которые только начинают использоваться, чтобы использовать эти проекты здесь. Это современные проекты. То, с чем нам приходится сегодня работать, это, к сожалению, проектные решения прошлого столетия, которые проектировщики пытаются привести к сегодняшним реалиям. Считаем, что нужно искать современные решения и вводить их в работу».
Работа по развитию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, которое дано на заседании президиума Госсовета во Владивостоке 6 сентября 2017 года. Средства предоставляются из федерального бюджета в рамках программы "Единая дальневосточная субсидия". В ДФО определены 58 центров экономического роста, которые охватывают 6,6 млн населения макрорегиона, что составляет 81% от численности всех дальневосточников. До конца 2021 года на эти цели выделено из федерального бюджета 94,3 млрд рублей.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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