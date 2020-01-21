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В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай

21 Января 2020, 14:24 | Приморье

Бизнес несет значительные убытки

Пункт пропуска Марково (соединяет россисйкий Марково и китайский Хулинь) приостановил пропуск транспортных средств. Официально - на реконструкцию.

«Грузопассажирский двусторонний пункт пропуска Марково закрыт на реконструкцию по распоряжению правительства РФ. Возобновление работы в пункте пропуска Марково в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» запланирован на 2022 год», - говорится в сообщении пресс-службы Уссурийской таможни.

В то же время администрация Лесозаводского городского округа сообщила, что с 1 января работа пункта пропуска была приостановлена до устранения замечаний, связанных с радиометрическим и весовым контролем, критерии которого не соответствуют требованиям.

«Приостановка работы перехода для предпринимателей стала причиной понесенных ими экономических убытков. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы пункт пропуска все-таки начал работать хотя бы по временной схеме до окончания строительства нового комплекса», - сообщается на сайте муниципалитета.

Отмечается, что власти Приморья прорабатывает с Федеральной таможенной службой вопрос о работе перехода по временной схеме.

«Чтобы минимизировать предпринимателям экономический ущерб, правительство Приморского края делает все возможное, чтобы пункт пропуска продолжил работу по временной схеме с использованием имеющегося оборудования. Это решение согласовано во всех краевых инстанциях и ведомствах и отправлено на согласование в Федеральную таможенную службу. Только после того, как таможенники согласуют этот документ с правительством, и оно отменит предыдущее распоряжение о закрытии перехода и примет новое, разрешающее работу, пункт пропуска будет работать по временной схеме до окончания строительства нового терминала», - поясняет муниципалитет.

Пункт пропуска Марково расположен на территории Лесозаводского городского округа, в зоне деятельности Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни. Специфика деятельности Лесозаводского таможенного поста - таможенные операции и контроль вывозимых лесо- и пиломатериалов в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также товаров, поступающих из Китая.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото http://sekom.su

Автор:
Теги: граница  китай  бизнес  таможня  реконструкция  товары  лесозаводск 



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