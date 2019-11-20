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В Приморье с Камчатки завезли блоки атомных подлодок для утилизации

20 Ноября 2019, 17:49 | Приморье

Теперь дело за «РосРАО»

Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») доставила с Камчатки девять многоотсечных блоков атомных подводных лодок и танкер к месту утилизации в Приморском крае в рамках госконтракта с ФГУП «РосРАО» (федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов, входит в группу компаний «Росатом»).

«Перевозка объектов представляла собой уникальную технологическую операцию – одновременно перевозились трех -, четырех- и пятиотсечные блоки атомных подводных лодок трех поколений и танкер», - поясняется в сообщении FESCO.

Для транспортировки было зафрахтовано специализированное полупогружное судно.

На судне было установлено более 300 заранее изготовленных элементов и специальные крепления.

Подготовка судна заняла 10 дней и проводилась в Шанхае под контролем специалистов FESCO и «РосРАО». После завершения подготовительных работ судно покинуло порт Шанхая и отправилось в Камчатский край.  Для транспортировки блоков и танкера к судну для погрузки, а затем и к месту утилизации в Приморье, было задействовано одновременно четыре буксира.

Общее время перевозки объектов составило 22 дня.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото FESCO

 

Автор: Олег Клименко
Теги: подлодка  доставка  "РосРао"  fesco  "росатом"  утилизация  танкер  Камчатка 



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