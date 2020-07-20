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Сырно-ягодное изобилие: фестиваль "Сделано в Приморье" встречает гостей
Свежая продукция местного производства будет представлена на площадке до 31 июля
Летний фестиваль "Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров" стартовал во Владивостоке. В течение двух недель на площадке между улицами Адмирала Фокина и Семёновской жители и гости города смогут приобрести продукцию местного производства.
В день открытия фестиваля 17 июля на вновь ожившей площадке состоялся настоящий праздник, сообщает ИА PrimaMedia. Творческие коллективы — "Терция", "VIA Блэк Джек" и "Карамель" — подготовили концертную программу, а экспоненты — продукцию для дегустации. Маленьких гостей развлекали аниматоры, а гости постарше делали снимки у фотозоны. Без внимания не остались и виновники торжества — ягоды и сыры, которые, по словам экспонентов, к концу дня смели подчистую.
В домике Валентины ДИДАШ в первую половину дня ягодами уставлены все горизонтальные поверхности. Здесь есть разноцветный крыжовник, смородина и малина, ежевика и поречка. Валентина рассказывает, что ягоду приморцы покупают активно, причем некоторые — в больших объемах.
— Я даже не ожидала, что всё будет так красиво и хорошо организовано. Сервис отличный. Дочь была здесь в пятницу, а я начала работать с субботы. Ягоды разбирают хорошо, в субботу у меня к концу дня ничего не осталось. Фестиваль хорош для нас, как для предпринимателей, потому что теперь нам есть, где реализовать свою продукцию, и для местных жителей, потому что они могут приобрести свежие ягоды, сыры и многое другое. Ягоды часто берут в большом количестве, чтобы приготовить из них варенье на зиму, — рассказывает Валентина Дидаш.
На выходных приморцы активно приобретали не только ягоды, но и сыры.
— На фестивале мы представляем продукцию собственного производства — это сыры. Их приготовлением занимается моя жена Яна. Сыроварению мы учились в Италии, занимаемся производством уже второй год. Ассортимент у нас разнообразный: мягкие, твердые, полутвердые, с плесенью и многие другие. Площадка удобная, у нас чистое и стерильное оборудование, так как продукция скоропортящаяся. Работаем мы с первого дня фестиваля, в пятницу к нам даже выстраивалась очередь. Покупателей было очень много, все они разного возраста, от мала до велика. Сыроварня у нас домашняя, небольшая, но весь сыр, что приготовим, мы привезем. Формат нам очень понравился, — поделился впечатлениями Александр ИСАКОВ (Сыроварня "Надеждинская").
Удобство площадки отмечают и другие экспоненты.
— Площадка организована прекрасно: издалека видно рекламные щиты, на экране транслируются ролики, посвященные местным производителям. Раньше мы реализовывали свою продукцию на ярмарках, но из-за коронавируса торговля приостановилась. Благодаря фестивалю мы снова получили возможность торговать. Здорово, что местным производителям помогают, — считает продавец мёда Виталина СКРЯБИНА.
На площадке фестиваля работает также фуд-корт. Он тоже соответствует тематике фестиваля: там можно попробовать десерты с сезонной местной ягодой и свежими сырами, а ещё — вафли с ягодными сиропами.
— Мы представляем десерты собственного приготовления. Кафе "Сезоны" ещё молодое, нам очень хочется познакомить покупателей с нашей кондитерской продукцией. И такая площадка — прекрасная возможность для этого, так что спасибо организаторам. Гости десертами интересуются, оставляют положительные комментарии и пожелания, — рассказывает управляющая кафе "Сезоны" Дарина ЕВЧЕНКО.
Фестиваль проводится центром "Мой бизнес" при поддержке союза "Приморская торгово-промышленная палата" и правительства Приморского края.
Фото: ИА PrimaMedia
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