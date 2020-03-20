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Энергетики рекомендуют своим клиентам воздержаться от посещений офисов компании
Услуги возможны к получению удаленно, в том числе по телефону
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») рекомендовала своим клиентам воздержаться от посещений офисов компании, а для решения возникающих вопросов пользоваться удаленными сервисами.
«Для недопущения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на предприятиях энергокомпании, а также в офисах, ДЭК введет дополнительные меры защиты своих работников и посетителей. Временно ПАО «ДЭК» ограничит количество посетителей находящихся в зале очного обслуживания клиентского офиса. Ожидание приема будет проходить в специально отведенной для этого зоне с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в сообщении энергокомпании.
Для удобства клиентов услуги возможны к получению удаленно - для этого ДЭК увеличит количество телефонных линий – передать показания приборов учета, получить разъяснения по расчетам, оставить заявку, и т.д. теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефону.
Кроме того, получить справку состояния расчетов или предоставить необходимые документы можно по электронной почте.
На сегодняшний день ДЭК вместо посещений офисов предлагает пользоваться сервисами по передаче показаний приборов учета. Также возможен автоматизированный прием показаний приборов учета.
«При использовании данных электронных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения о количестве потребленных коммунальных ресурсов в любое время суток одновременно большому количеству клиентов», - отмечает компания.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Дальневосточная энергетическая компания» является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, Нерюнгринского района Якутии выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями. Энергокомпания обслуживает около 2,9 млн физических лиц и свыше 86 тыс. юридических лиц.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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