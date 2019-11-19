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Компания "Акцент" пригрозила банкротством угольному порту в Приморье
«Порт Посьет» не рассчитался за модернизацию систем наблюдения и сигнализации
ООО «Акцент» (Владивосток) сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел),
«ООО «Акцент» сообщает о намерении обратиться с заявлением о признании акционерного общества «Торговый порт Посьет» банкротом в связи с имеющейся задолженностью, взысканной по решению Арбитражного суда Приморского края», - говорится в сообщении на портале Федресурс.
Ранее Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с порта по двум искам соответственно более 9 млн рублей за выполнение «Акцентом» работы по модернизации систем телевизионного наблюдения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом в порту.
Досье газеты «Золотой Рог»: Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Перевалочные мощности порта позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции в год. За 9 месяцев 2019 года стивидор перевалил 4,4 млн тонн угля, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. ООО «Мечел-Транс» владеет 97,49% акций АО «Торговый порт «Посьет».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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