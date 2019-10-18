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Верфь "Звезда" начала строительство четвертого танкера
На судне предусмотрена даже площадка для вертолета
Верфь «Звезда» (Большой Камень) заложила четвертый танкер типа «Афрамакс» (Average Freight Rate Assessment, AFRA, в основном, нефтеналивные танкеры с дедвейтом от 80 до 120 тыс. тонн). Изготовление и сборка секций первых трех танкеров серии из 12 «афрамаксов» уже ведется в цехах и на стапеле предприятия.
В ходе торжественной церемонии с участием специалистов верфи генеральный директор ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» Сергей ЦЕЛУЙКО и представитель заказчика судна, ведущий инженер АО «Роснефтефлот» Юрий АТЯКШЕВ прикрепили к килевой секции четвертого танкера памятную закладную табличку.
Приморские «афрамаксы» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на сжиженном природном газе. Длина будущего танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.
Отметим, что проектом госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» предусматривается выделение ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК, Большой Камень) в 2020-2030 годах 28,71 млрд рублей субсидий.
В том числе, «Звезда» может в 2020-2030 годах получить 22,01 млрд рублей в качестве компенсации разницы между рыночной ценой судов и стоимостью их строительства, говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Досье газеты «Золотой Рог»: Строительство верфи «Звезда» ведется консорциумом «Современные технологии судостроения» (СТС, 89% у «Роснефтегаза», по 5,5% у «РН-Транс» и у «ГПБ-Промышленные инвестиции»). Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.
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