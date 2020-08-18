"Восточный Порт" направил в бюджет Приморья более 1 млрд рублей

Предприятие традиционно является «якорным» налогоплательщиком региона

АО «Восточный Порт» (крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля) сохранило лидирующие позиции одного из крупнейших налогоплательщиков Приморского края. За первую половину 2020 года налоговые отчисления предприятия в региональный и местный бюджеты составили 1 млрд 60 млн рублей.

В федеральный бюджет перечислено свыше 158 млн рублей, ещё 287 млн рублей направлено во внебюджетные фонды. Всего в бюджеты разных уровней АО «Восточный Порт» заплатило более 1,5 млрд рублей.

Предприятие традиционно является «якорным» налогоплательщиком региона. По итогам 2019 финансового года стивидорная компания вошла в первые 5 крупнейших налогоплательщиков Приморского края – общие отчисления предприятия составили 2,7 млрд рублей. Из них почти 70% – в бюджеты края и муниципалитета. Их средства направляются непосредственно на реализацию задач Приморья и Находкинского городского округа, на территории которого работает АО «Восточный Порт».

Налоговая политика является одним из основных направлений социальной стратегии АО «Восточный Порт», направленной на рост профессиональных кадров, благополучие их семей и развитие социального климата в регионе деятельности компании. На сегодняшний день благодаря выстроенной системе инвестиций в кадры на предприятии работают свыше 2200 высококвалифицированных сотрудников.

Средняя зарплата в АО «Восточный Порт» на 80% выше среднего уровня по Приморскому краю. Соответственно, одним из самых высоких в Приморье является объем отчислений стивидорной компании по налогу НДФЛ. Косвенно рост платежей в региональные бюджеты стимулируется благодаря покупкам квартир. Действующая жилищная программа АО «Восточный Порт» позволяет портовикам самим выбирать жильё и приобретать его без переплаты процентной ставки за ипотечное кредитование.

– Безусловно, сегодня мы несём ответственность не только перед нашими сотрудниками, но и перед жителями территории, на которой работаем. Способствуя реализации социальных проектов Врангеля, Находки и Приморского края, «Восточный Порт» обеспечивает приток стабильных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, – подчеркнул управляющий директор предприятия Вадим БАЙБАК.

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АО «Восточный Порт».