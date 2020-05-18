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АО "Восточный Порт" продолжает санитарную обработку микрорайона Врангель

18 Мая 2020, 15:21 | Приморье

Профилактические мероприятия проводятся один раз в двое суток

Градообразующее предприятие Врангеля – АО «Восточный Порт» продолжает плановую санитарную обработку улиц микрорайона. Дезинфекцию проезжей части с привлечением спецтехники Порт начал проводить с середины апреля по просьбе администрации Находкинского городского округа в рамках профилактики распространения COVID-19.

– В мае, в связи с осложнением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории городского округа, руководством порта было принято решение о продлении обработки специализированными дезинфицирующими средствами проезжей части во Врангеле до 1 июня, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина МАСЛАКОВА.

Специалист отметила, что профилактические мероприятия проводятся в микрорайоне один раз в двое суток и стартуют после захода солнца, когда на улицах Врангеля становится меньше людей и машин.

Противовирусная обработка дорожного покрытия организована АО «Восточный Порт» с использованием современных мобильных высокотехнологичных систем орошения, действующих на терминалах предприятия, а также экологически безопасного дезинфицирующего раствора, рекомендованного к применению Роспотребнадзором.

Для обработки Восточного и Приморского проспектов, Первостроителей, Железнодорожной, Бабкина, Невельского, Беринга и других улиц посёлка Врангель портовики оборудовали мощными пульверизаторами две новые пылеуборочные машины марки Koluman, работающих на терминале предприятия. Объём заправки раствором каждой из них составляет два кубометра – этого хватает для беспрерывного орошения дорожного покрытия мелкодисперсными частицами в течение пяти часов. Для обеспечения безопасности передвижения спецмашины АО «Восточный Порт» сопровождают экипажи ДПС.

АО «Восточный Порт» (поселок Врангель) - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экология  Врангель  фонд  "Восточный порт"  коронавирус  уголь 



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