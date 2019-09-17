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Приморцев становится все меньше
Зато число прибывших в регион из других стран выросло более чем на треть
Численность населения Приморского края с начала года уменьшилась на 4 122 человека и на 1 июля 2019 года составила 1 млн 898,6 тыс. человек.
По данным Приморскстата, в целом по краю за январь-июнь 2019 года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,5 раза и составило 13 101 человек (13,9 умерших на 1 тыс. человек населения).
Показатель младенческой смертности составил 5,5 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-июне 2018 – 4,3).
Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-июнь 2019 года составило 8 245 человек (на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года), из других стран – 6 815 человек (больше на 36,7%). Выехало в другие регионы России 9 844 человека (на 12,8% меньше), в другие страны – 5135 человек (больше на 21%).
За январь-июнь 2019 года сменили регистрацию на территории края 21 574 приморца (на 3,5% больше, чем за январь-июнь 2018 года), при этом из них 9 965 человек сменили постоянную регистрацию по месту жительства.
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