Приморцы резко увеличили вылов красной рыбы

Местные рыбаки обогнали даже сахалинцев

Рыбаки Приморского края с начала года выловили почти 2 тонны лосося, тогда как в 2017 году вылов составил лишь 110 кг, сообщает Росрыболовство.

По данным ведомства, к середине июля тихоокеанских лососей добыто 61,4 тыс. тонн, что на 15,4 тыс. тонн (на 33%) больше, чем за аналогичный период 2017 года (из-за особенностей жизненного цикла рыбы традиционно сравнивают показатели четных и нечетных годов).

По объемам вылова лидирует Камчатский край, где добыто 57 тыс. тонн (на 15 тыс. тонн больше). Путина традиционно начинается именно с Камчатки, промысел открывается 1 июня.

В Магаданской области выловлено почти 2 тыс. тонн лососей (в 2,7 раза больше). В Приморском крае объем добычи вырос со 110 кг в 2017 году до почти 2 тонн в этом году.

Отставание пока наблюдается в Сахалинской области, где выловлено 1,83 тыс. тонн, что на 868,3 тонны меньше показателей 2017 года. Объем добычи в Хабаровском крае также ниже.

По оценке ученых, рекомендованный вылов лососей в этом году составляет 461 тыс. тонн. В 2017 году было добыто 351 тыс. тонн.

«В целом, по мнению науки, за исключением нерки в р. Камчатка путина протекает в штатном режиме, есть ожидание, что вступившие в промысел стада северо-восточной горбуши, которые должны обеспечивать основной вклад в ее уловы, позволят выйти на прогнозный уровень изъятия», - отмечает Росрыболовство.

В 2018 году на Дальнем Востоке был добыт рекордный объем лососей - 675,8 тыс. тонн, что на 238,7 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта Росрыболовства.