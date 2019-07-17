"Порт "Вера" забыл о закрытой перевалке угля?

Проект угольного магната Дмитрия Босова в Приморье будет переформатирован

Владельцы нового угольного морского терминала «Порт «Вера» в Приморье решили изменить ранее принятые проектные решения в части, касающейся железнодорожного и морского грузовых фронтов. По данным газеты «Золотой Рог» планируемые изменения будет представлены на общественных обсуждениях, которые пройдут в поселке Подъяпольское Шкотовского района

Напомним, что терминал «Порт «Вера» расположен на береговой части Японского моря в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная. Разработка проекта началась еще в 2013 году, но запуск первой очереди терминала произошел только в 2018 году. Выход на проектную мощность в 20 млн тонн запланирован на 2022 год.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Порт «Вера» (оператор проекта) зарегистрировано в г. Фокино в декабре 2012 года с уставным капиталом в 100 тыс. рублей (сейчас место регистрации - пос. Подъяпольское). Специализация компании - строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор – Евгений ДИЕВ. С декабря 2017 года единственным учредителем выступает ООО «Порт Вера Менеджмент» (Москва), владельцами которого на паритетных началах являются ООО УК «Востокуголь», принадлежащее Дмитрию БОСОВУ и Александру ИСАЕВУ, и ООО «Порт Вера Холдинг». ООО «РТ - Глобальные ресурсы» (входит в «Ростех») владеет 25% капитала ООО «ПВ-Развитие», которому, в свою очередь, принадлежит 25% ООО «Порт Вера Холдинг».

Ранее планировалось, что терминал будет включать два грузовых причала, две железнодорожные технологические линии, склад временного хранения вместимостью 1,5 млн тонн, административно-бытовую зону и базу портового флота. Также в рамках проекта проведены дноуглубительные работы.

На начальном этапе перевалка угля на строящемся (!) терминале велась одним из самых примитивных на сегодня способов, что вряд ли отвечает требованиям экологической безопасности, действующим в регионе. Для приема судов построен причал длиной 246 метров, связанный с берегом конвейерной линией. Ни о каких технологиях «закрытой перевалки» речи пока не идет. И это в то время, когда другие терминалы Приморья находятся под жестким прессом властей и контролирующих структур.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта yandex.ru