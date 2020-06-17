В Приморье введена в строй железнодорожная станция Речица, построенная Портом "Вера"

Это позволит исключить заторы при пропуске грузопотока через загруженную станцию Смоляниново

В новую фазу вступает проект по реконструкции железнодорожной инфраструктуры близ угольного морского терминала "Порт "Вера" в Шкотовском районе Приморского края. В рамках проекта на перегоне Смоляниново – Петровка Дальневосточной железной дороги вступила в строй современная ж/д станция Речица, построенная Портом "Вера".

Как рассказал генеральный директор ООО "Порт "Вера" Евгений ДИЕВ, угольный морской терминал "Порт "Вера", расположенный в районе мыса Открытый, находится на в значительном удалении от населенных пунктов и примыкает к железнодорожному участку с ограниченной провозной способностью. При этом запланированная проектная мощность перевалки угля составляет 20 млн тонн в год.

- Таким образом, для исключения барьерных мест при пропуске грузопотока через и так загруженную железнодорожную станцию Смоляниново появилась необходимость строительства новой станции Речица, предназначенной для смены вида тяги, с последующей передачей ее для эксплуатации Дальневосточной железной дорогой - филиалом ОАО «РЖД», - сообщил Евгений Диев.

В рамках проекта созданы приемо-отправочные пути полезной длиной более 1 тысячи метров (в соответствии с заданными параметрами движения поездов), произведена электрификация всех путей станции и перегона Смоляниново– Речица и электрическая централизация стрелок и сигналов, освещение путей.

Всего на станции Речица под управлением централизации находятся 5 стрелок и 14 светофоров, в состав системы входят резервированный УКЦ, автоматизированные рабочие места дежурного по станции и электромеханика.

Питание МПЦ-И, системы централизованного управления напольными объектами (стрелками, светофорами, переездами и др.) обеспечивает система гарантированного питания микроэлектронных систем СГП-МС. Среди основных функциональных возможностей МПЦ-И - автоматическое протоколирование и архивирование данных о работе системы и действиях дежурного по станции, удаленный мониторинг работы системы и поездной ситуации на станции, объединение нескольких станций в единую зону управления с одного поста и создание нескольких зон управления на одной станции.

Рабочие места работников ОАО «РЖД» подключены к системе передачи данных (СПД). Установлены устройства оперативно-технологической связи, двусторонней парковой связи, а также поездной и станционной радиосвязи.

Еще до начала строительства были выполнены выноски магистрального медножильного и волоконно-оптического кабелей связи из зоны производства работ, чтобы исключить повреждения. А позже завели их в модуль связи новой станции, сообщает ведомственное издание "Дальневосточная магистраль".

- Ввод в эксплуатацию железнодорожной станции Речица позволит реализовать грузооборот до 5 млн тонн в год. Кроме того, он предусматривает наличие новых рабочих мест для местного населения, - отметил Евгений Диев.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



