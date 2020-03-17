Приморские моржи отправятся на финальный этап Кубка мира в Карелию

Помощь команде оказывает «Порт «Вера»

Сборная команда Приморья примет участие в пятом, финальном этапе Кубка мира, а также открытом чемпионате России (16+). Соревнования пройдут с 25 по 29 марта в Петрозаводске, в акватории Онежского озера.

Приморские спортсмены рассчитывают на максимальное количество призовых мест. В этом году спонсорскую помощь команде в подготовке и участии в соревнованиях оказывает «Порт «Вера». Ранее морской терминал оплатил поездку пловцов на чемпионат мира в Словению.

Команда Приморья по зимнему плаванию – одна из сильнейших в стране и мире. Приморцы с 2014 года принимают участие в международных соревнованиях по зимнему плаванию, которые с 2006 года организует в разных странах Международная ассоциация зимнего плавания (IWSA). Ассоциация продвигает зимнее плавание как здоровый вид спорта, который способствует развитию отношений между разными странами.

На финальные соревнования Кубка мира команда едет в расширенном составе. Приморье представят сразу 30 пловцов.

– На соревнованиях последнего этапа Кубка мира будет по 13 возрастных категорий – мужских и женских. Мы составим серьезную конкуренцию сильнейшей команде из Петрозаводска, «Виктории», поскольку появилась возможность поехать расширенным составом, благодаря терминалу «Порт «Вера». Поездка на соревнования – это достаточно дорого, львиную долю денег забирает дорога, - отметил исполнительный директор Федерации зимнего плавания России, глава Олимпийского совета Приморского края, призер многих международных соревнований Олег ДОКУЧАЕВ.

Всего в год проводится шесть этапов Кубка мира. Этапом считается и чемпионат мира, который проводится раз в два года. Победители Кубка мира определяются по сумме лучших трех этапов из шести.

На чемпионате мира в Словении, куда благодаря «Порту «Вера» поехали 16 спортсменов, приморцы выступили триумфально. Было более тысячи участников из 36 стран. Приморцы завоевали 25 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую медаль на дистанциях от 25 до 1000 метров разными стилями. Это почти половина всех завоеванных россиянами медалей.

На предыдущем этапе, который проходил с 4 по 8 декабря 2019 года в Тюмени, сборная команда края завоевала 45 медалей, из которых больше половины были золотые.

На соревнованиях в Карелии у приморцев очень высокие шансы на победу в Кубке мира.

– Наши спортсмены хорошо подготовились, и мы ставим планку завоевать первое или второе командное место. Более 10 спортсменов в общем зачете Кубка могут завоевать призовые места. Своим выступлением мы покажем, что у нас в крае есть компании, которые решают социальные вопросы и поддерживают спорт. Мы планируем на нашу форму нанести логотип «Порта «Вера», поскольку у нас большие планы по сотрудничеству, - добавил Олег Докучаев.

Зимнее плавание традиционно очень популярно в Приморье. Даже губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО регулярно плавает в проруби в центре зимнего плавания «Косатка-ДВ». Растет популярность этого зимнего вида спорта и по всей стране. На чемпионате мира выступали несколько команд из российских регионов – всего около 120 пловцов-моржей.

Стоит отметить, что в протоколах финального этапа Кубка мира приморская команда будет называться «Касатка ДВ— Порт Вера-Россия, Владивосток».

Доволен результатами выступлений приморских моржей и генеральный директор «Порта «Вера» Евгений ДИЕВ.

– На каждых соревнованиях мы болеем за наших спортсменов, и очень рады успехам приморской команды. Нужна смелость, выносливость, упорство, особое стремление к победе. Все это вызывает уважение и гордость. Мы и дальше будем поддерживать команду, помогать спортсменам, которые прославляют наш край на таких значимых соревнованиях. Желаем всем членам команды убедительных побед в Петрозаводске, - отметил Евгений Диев.

Стоит отметить, «Порт «Вера» уже поддержал не одно спортивное мероприятие в сотрудничестве с правительством края, администрациями Владивостока, Шкотовского района, спортивными федерациями.

В январе этого года компания помогла возродить популярный фестиваль "Народная рыбалка" и стала его генеральным спонсором. Были выделены средства на формирование призового фонда. Лодки, палатки, рыболовные снасти подготовили для всех победителей в 17 номинациях соревнований по подледному лову.

В феврале «Порт «Вера» выступил главным партнером ледового велоралли «Тур острова Папенберг». Более 20 участников получили ценные призы от спонсора.

Детский футбольный клуб «Алеут»в поселении Подъяпольское «Порт «Вера» обеспечил новой футбольной формой.

Кроме поддержки спортивных мероприятий, «Порт «Вера» на постоянной основе оказывает помощь социально-экономической сфере Шкотовского района Приморского края. В 2019 году на социальные нужды района было потрачено 3 млн рублей.