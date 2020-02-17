Во Владивостоке успешно прошло Морское ледовое велоралли

Мороз, метель и снегопад не остановили ни взрослых, ни детей

В прошедшее воскресенье в бухте Новик на острове Русский состоялось уникальное спортивное мероприятие - морское ледовое велоралли «Тур острова Папенберг». Седьмые по счету с 2014 года соревнования при поддержке администрации Владивостока и морского терминала «Порт «Вера» получились непростыми из-за налетевшего на побережье циклона. Велосипедистам, конькобежцам, лыжникам и бегунам пришлось преодолевать мороз, снегопад, метель, сильный ветер и плохую видимость. Не все смогли пройти максимальную дистанцию в 23 км. Тем не менее, приморцев погода не испугала - в соревнованиях приняли участие более 350 человек. Награждения взрослых участников состоятся во Владивостоке на этой неделе. А победителям детских соревнований сразу вручили призы, которые подготовил для них в этом году основной спонсор – «Порт «Вера».

«Из-за погодных условий это были непростые соревнования и для участников, и для организаторов. Циклон неожиданно пришел раньше, чем ожидалось. Но те, кто принял участие, смог преодолеть свои дистанции, точно запомнят его на всю жизнь. Это тот «Тур острова Папенберг, которым многие участники смогут гордиться и рассказывать потом – а я в 2020 году прошел тот самый Папенберг», - говорит идейный вдохновитель и организатор этих популярных в Приморье соревнований Денис Ясинков.

Соревнования независимо от погоды непростые. Нужно преодолеть много препятствий – лед не всюду ровный, торосы, снег. Все велосипедисты старше 16 лет должны пройти кольцевую дистанцию в 23 километра. В том числе, нужно объехать маленький островок Папенберг, который и дал название велоралли. В первый раз в 2014 году старт и финиш располагались именно на нем, а затем переместились в яхт-клуб «Алые паруса». Для лыжников и конькобежцев мужчин дистанция также 23 км, а для женщин – 13 км. Бегуны же, независимо от пола, могут сами решить какую дистанцию им преодолевать – 23 км или 13. Дети соревнуются только на велосипедах, маленькие на «беговелах». Дистанции короткие: для малышей от 3 до 5 лет – 1 км, для детей 6-9 лет – 6 км. Для подростков от 10 до 12 лет - 10 км. А юниоры от 13 до 15 лет могут испытать себя на дистанции 13 км.

Организаторы всегда контролируют самочувствие участников по всей дистанции. В этот раз сопровождали их на легком грузовичке. Если видели, что кто-то совсем устал, замерз, предлагали закончить гонку и довезти до финиша. Однако большинство отказывалось. «Вот такие у нас участники, с такой волей и желанием преодолеть трудности», - говорит Денис.

«Это были отличные соревнования. Я не первый раз в них участвую. Они тем и интересны, что это не просто гонка, а именно ралли, когда надо преодолевать различные препятствия – и лед, и снег, и непогоду, как в этот раз. Я очень доволен, что прошел дистанцию. Пусть я пришел и не первым, но получил большое удовольствие. Есть к чему стремиться в следующий раз», - поделился впечатлениями велосипедист Дмитрий.

После гонки на финише царило оживление. Большинство участников дошло до финиша. Многие отогревались горячим чаем из термосов и весело обменивались впечатлениями. Впрочем, о горячем питании позаботились и организаторы. На старте – финише работала полевая кухня - гречка с тушенкой, горячий чай, глинтвейн. На контрольных точках дистанции можно было быстро согреться горячем чаем, съесть поджаренную сосиску.

Раньше взрослых успешно прошли свои короткие дистанции и дети. Малышам на «беговелах» преодолевать снежные препятствия помогали родители.

«Такие соревнования, как эти, очень веселые, к тому же они интересны и полезны для детей. – говорит отец пятилетнего малыша Валерий, - они учат их преодолевать трудности, воспитывают желание победить. Не сейчас, так в следующий раз. Мой с таким упорством рвался к финишу, пока что не стал победителем, но сказал – в следующий раз обязательно буду первым».

Всех победителей в детских соревнованиях наградили сразу после соревнований. Формирование призового детского фонда взял на себя главный спонсор велоралли в этом году – «Порт «Вера». Победители получили велошлемы, велосипедные наборы инструментов, велонасосы. Особым призом был отмечен и самый маленький участник соревнований, которому исполнилось всего 1 год и 11 месяцев. Малыш получил в подарок велосипед. Также «Порт «Вера» обеспечил всех участников детских соревнований памятными жетонами с эмблемой гонки.

«Мы благодарны нашему главному спонсору «Порту «Вера» за такие отличные призы и подарки для детей. Тем более дистанцию в этом году пришлось преодолевать в непростых условиях», - говорит Денис Ясинков.

«Мероприятие для города важное, потому что такие соревнования направлены на большое количество населения. Радует, что спонсоры откликаются и помогают организаторам. Подарки всегда стимулируют участников, особенно такие значительные, как велосипеды», - отметила начальник управления физической культуры и спорта администрации города Владивостока Юлия Вельбик.

«Порт «Вера», который в 2019 году начал работать в Шкотовском районе Приморского края, уже поддержал в крае не одно спортивное мероприятие в сотрудничестве с правительством края, администрациями Владивостока, Шкотовского района, спортивными федерациями. В январе этого года компания помогла возродить популярный фестиваль «Народная рыбалка» и выступила его генеральным спонсором. Были выделены средства на формирование призового фонда (лодки, палатки, рыболовные снасти) для всех победителей в 17 номинациях соревнований по подледному лову. В начале февраля «Порт «Вера» вместе с управляющей компанией «ВостокУголь» и ее акционерами помог сборной команде Приморья «Косатка ДВ» принять участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении, взяв на себя расходы на поездку всех 16 спортсменов. А детский футбольный клуб «Алеут» в поселении Подъяпольское «Порт «Вера» обеспечил новой футбольной формой.

Кроме поддержки спортивных мероприятий, «Порт «Вера» на постоянной основе оказывает помощь социально-экономической сфере Шкотовского района Приморского края. В 2019 году на социальные нужды района было потрачено 3 млн рублей.

















Газета «Золотой Рог», Владивосток.