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Партизанской ГРЭС исполнилось 65 лет

16 Декабря 2019, 13:11 | Приморье

Сегодня станция обеспечивает электроэнергией Партизанск, Находку, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, а Партизанск и поселок Лозовый – теплом

Партизанская государственная районная электростанция (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») отметила юбилей. «Партизанка» стала одним из основных источников электроснабжения юго-востока Приморского края, за более чем полувековую историю вырастила десятки высококлассных специалистов, профессионалов своего дела. А для некоторых стала преемником и продолжателем трудовых традиций поколений.

В первые послевоенные годы Сучано-Находскиский район кроме угольной промышленности получил направление в развитии новых отраслей хозяйства - рыбной, судоремонта и морского транспорта. Строительство и пуск первой очереди Сучанской ГРЭС 14 декабря 1954 года положили начало нормализации энергоснабжения и дальнейшего быстрого развития района. Поначалу станция называлась Сучанской ГРЭС, а позже получила новое имя - когда город Сучан переименовали в Партизанск. В декабре 1959 года ПГРЭС стала самой мощной электростанцией в системе «Дальэнергo». Установленная мощность достигла 212,5 МВт.

Свою главную задачу – обеспечить надежное и бесперебойное снабжение энергией потребителей – коллектив решал успешно. С ответственностью выдерживал и сложный период зимнего максимума нагрузок.

Сегодня Партизанская ГРЭС продолжает оставаться крайне востребованной, одним из основных источников электроснабжения юго-востока Приморского края.

Мощность энергообъекта возросла благодаря реализации проекта «Техперевооружение Партизанской ГРЭС с установкой турбины К-100-90-6». С 2018 года действует новый золошлакоотвал «Зелёная балка», построенный с применением современного оборудования и использованием технологий, предусматривающих экологическую безопасность. Одна из отличительных особенностей реализованного проекта - герметизация ложа золошлакоотвала геомембраной, предотвращающей проникновение в грунт воды, загрязненной золой и содержащимися в ней растворенными веществами. Под ложем комплекса устроена дренажная система, сохраняющая русло природных родников.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.

«Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 000 лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

«АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: "Приморская генерация"  ГРЭС  ДГК  энергетика 



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