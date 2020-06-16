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АО "Восточный Порт" инвестировало 100 млн рублей в модернизацию систем пылеподавления на судопогрузочных машинах
С 2017 года стивидор реализует собственную комплексную экологическую программу
АО «Восточный Порт», крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной перевалке угля, в рамках реализации собственной комплексной экологической программы продолжает модернизацию системы пылеподавления, установленной на судопогрузочных машинах и работающей в круглогодичном режиме.
Для повышения эффективности работы систем орошения на судопогрузочных машинах при отрицательных температурах в осенне-зимний период в течение первой половины 2020 года была проведена их глубокая модернизация.
- Для зимнего режима эксплуатации систем пылеподавления на этапе судопогрузки нами от склада до причалов был проложен утеплённый и обогреваемый водовод длиной более 600 метров, – рассказал начальник отдела механизации АО «Восточный Порт» Максим БОРОДЕЙ. – Это позволяет жидкости не замерзать вплоть до её подачи на форсунки систем орошения на стрелах судопогрузочных машин. Более того, до конца года мы планируем установить ещё на двух машинах экспериментальную инновационную систему всесезонного пылеподавления, работающую под высоким давлением до 250 атмосфер. Применение такой технологии позволит нам значительно повысить эффективность пылеподавления на стреле судопогрузочной машины без увеличения расхода количества потребляемых ресурсов.
Общие инвестиции предприятия на первом этапе модернизации систем пылеподавления составили более 100 млн рублей. При положительных результатах опытно-промышленных испытаний технология будет внедрена на всех судопогрузочных машинах.
Всего на причалах специализированного терминала АО «Восточный Порт» работают 6 современных судопогрузочных машин японского и немецкого производства. Благодаря длинным стрелам они способны грузить крупнотоннажные балкеры типа Capesize дедвейтом до 180 тысяч тонн. Вылет стрелы модели японского производства, например, достигает почти 50 метров – это позволяет сделать погрузку высокоэкологичной. По специальной телескопической трубе уголь поступает непосредственно внутрь трюмов балкеров, что исключает контакт угля с окружающей средой и гарантирует максимальную экологическую безопасность. Для этих же целей стрела каждой машины оборудована штатной системой водяного орошения.
Высокая производительность погрузки обеспечивается за счет надёжности, мощности и полной автоматизации судопогрузочных машин, благодаря которой происходит непрерывная отгрузка продукции. Общая производительность всех судопогрузочных машин АО «Восточный Порт» достигает 18 тыс. тонн грузов в час. Вращающийся питатель телескопической направляющей позволяет оптимально быстро регулировать размещение угля в трюме, обеспечивая безопасную остойчивость судна.
С 2017 года АО «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей.
АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.
В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд рублейналоговых отчислений в бюджет до 2026 года.
С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото «Восточный Порт».
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