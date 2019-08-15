Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Новый вид оленей обнаружен в Приморье
15 Августа 2019, 12:46 | Приморье
Новый для фауны России вид оленей описан с территории национального парка «Земля леопарда».
На южном участке национального парка «Земля леопарда» (Хасанский район Приморского края) фотоловушки зарегистрировали водяного оленя (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдет 327 видом и 8 видом в семействе Cervidae. Обнаружение ранее не встречавшихся в нашей стране копытных стало первым подобным событием в 21 веке.
«Впервые я увидел этого странного оленя в 1996 году на устье реки Хан недалеко от Сеула. Очень похож на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки как у кабарги. - комментирует заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» Юрий Дарман, кандидат биологических наук, Заслуженный эколог России, - В то время во всей Южной Корее насчитывалось не больше 30 тысяч водяных оленей. Каково же было мое удивление, когда я узнал водяного оленя на изображении с фотоловушки в нацпарке «Земля леопарда»!
Поездка в соседнюю провинцию Дзилинь подтвердила предположение о естественном расселении этого вида на север за пределы исторического ареала. Заместитель директора Хуньчуньского заповедника Гао Дабин предоставил фотографии необычных клыкастых самцов, сбитых машинами непосредственно после перехода через реку Тумен (Туманная) из КНДР в КНР. Китайские коллеги считали водяного оленя «странной» кабаргой, тем более что на их языке оба вида обозначают сходным иероглифом. Осмотр погибших животных подтвердил, что это именно водяные олени, а значит, этот вид уже стал постоянным обитателем низовьев реки Туманная на стыке границ Северной Кореи, Китая и России.
«По сведениям опрошенных пограничников, необычного оленя, которого они называли «болотной кабаргой», начали отмечать на юге Хасанского района с 2015 г. - рассказывает Виктор Сторожук, старший инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда», - Но никто не предполагал, что это водяной олень, совершенно новый для России вид копытных. Теперь наша задача детально изучить его распространение и предпочитаемые места обитания, оценить численность и взаимоотношения с косулей и пятнистым оленем. И конечно понять – как появление нового объекта питания скажется на популяции дальневосточного леопарда».
В проанализированных списках териофауны России и СССР этот вид ни разу отмечен не был, начиная с экспедиций Н.М. Пржевальского. Таким образом, можно считать водяного оленя новым видом в фауне России. Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов (Млекопитающие России, 2017) то водяной олень войдет 327 видом и 8 видом в семействе Cervidae.
«Возможно, что на распространение этих копытных к северу оказывают влияние климатические изменения, снижение количества снежного покрова зимой, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Не исключено также, что мы являемся свидетелями изменения биологии и экологии вида вследствие увеличения его численности, распространения этого вида оленя в ранее несвойственные ему места обитания».
Научный отдел ФГБУ «Земля леопарда» благодарит редакцию журнала «Заповедная наука» (Nature Conservation Research) за оперативную публикацию сообщения об уникальной находке - http://ncr-journal.bear-land.org/article/234.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Новый вид оленей обнаружен в Приморье
- В Приморье закроют погранпереход в Китай
- Приморские верфи ждут помощи государства
- В Приморье протянут новый газопровод
- Быстрый мобильный интернет появился на популярных пляжах Приморья
- В Приморье будет реконструирована железнодорожная станция Смоляниново
- Корейский холдинг хочет заняться судостроением в Приморье
- Приморцы резко увеличили вылов красной рыбы
- "Порт "Вера" забыл о закрытой перевалке угля?
- Для теплоснабжения жилых микрорайонов в Большом Камне будет построена своя котельная
Новости раздела
- Новый вид оленей обнаружен в Приморье
- В Приморье закроют погранпереход в Китай
- Приморские верфи ждут помощи государства
- В Приморье протянут новый газопровод
- Быстрый мобильный интернет появился на популярных пляжах Приморья
- В Приморье будет реконструирована железнодорожная станция Смоляниново
- Корейский холдинг хочет заняться судостроением в Приморье
- Приморцы резко увеличили вылов красной рыбы
- "Порт "Вера" забыл о закрытой перевалке угля?
- Для теплоснабжения жилых микрорайонов в Большом Камне будет построена своя котельная
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России снизят ввозные пошлины на иномарки
- Во Владивостоке начинается второй этап гидравлических испытаний
- На "Улице Дальнего Востока" началось строительство павильона Хабаровского края
- Во Владивостоке 12 дорог попали в перечень капитального ремонта и благоустройства
- "Аэрофлот" вернулся на Сахалин
- Неизвестными препаратами китайцы обработали соевые поля в Хабаровском крае
- Эксперты выяснили, зачем пассажиры устраивают очередь на посадку в самолет
- В Приморье обустройство маршрута на популярном у туристов острове начнётся уже в этом году
- Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы
- Новый скандал от Андрея Ищенко: "Я депутат, я знаю здесь всё"
Loading...