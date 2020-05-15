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В Приморье создана новая таможня
Дальневосточная электронная таможня начнет принимать декларации в сентябре
Дальневосточная электронная таможня (ДВЭТ) разместится в Артеме, начнет работу в начале сентября. Она будет принимать декларации на товары, доставляемые сухопутным и воздушным видами транспорта в Дальневосточном регионе.
Как сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), на сегодняшний день сформирован временный состав ДВЭТ из 15 штатных единиц, запущены процессы формирования полной структуры и укомплектования таможни. И.о. начальника таможни назначен полковник таможенной службы Александр САФРОНОВ.
«Предполагается, что Дальневосточная электронная таможня и подчиненный ей Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования, ЦЭД) будут регистрировать и оформлять до 40% всего декларационного массива Дальневосточного таможенного управления, а это примерно 150-160 тыс. деклараций на товары в год», - пояснил начальника ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН.
Таким образом, к концу 2020 года на Дальнем Востоке будут действовать два ЦЭДа - Владивостокский таможенный пост, подчиненный Владивостокской таможне, и Дальневосточный таможенный пост, подчиненный Дальневосточной электронной таможне.
Сегодня Владивостокский таможенный пост проводит таможенное декларирование товаров, перемещаемых морским транспортом в Дальневосточном регионе (93% от общего объема деклараций на товары).
Дальневосточный таможенный пост будет осуществлять таможенное декларирование товаров, перемещаемых в Дальневосточном регионе иными (кроме морского) видами транспорта.
Создание Дальневосточной электронной таможни и подчиненного ей ЦЭД осуществляется в рамках реализации Федеральной таможенной службой (ФТС) России плана мероприятий («дорожной карты») по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год. Всего в системе таможенных органов РФ предполагается создание 16 ЦЭДов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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