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В Приморье отменяют аэроэкспресс
Количество рейсов урезают из-за коронавируса и сокращения авиарейсов
АО «Экспресс Приморья» (оператор пригородных пассажирских перевозок) из-за ситуации с коронавирусом сократит с 18 апреля количество пригородных электричек в Приморском крае, а также рейсов аэроэкспресса из Владивостока в аэропорт.
С 18 апреля отменяют четыре рейса аэроэкспресса, ряд пригородных маршрутов и поезд Уссурийск-Хасан (ближайшая станция к границе с КНДР).
В Приморье на данный момент введен режим полной самоизоляции. Жители могут покидать дома только в случае крайней необходимости.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Экспресс Приморья» начал свою деятельность в 2005 году, с 2011 года работает на территории четырех регионов, прежде всего в Приморье. Для перевозки пассажиров арендует подвижной состав у РЖД. 51% акций принадлежат ж/д монополии, 49% - Приморскому краю.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с сайта «Экспресс Приморья»
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