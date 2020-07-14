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Регулярный мониторинг подтверждает высокое качество воды в АО "Восточный Порт"
Контроль качества прибрежной морской воды и морского песка проводится каждый год ежемесячно во время купального сезона
Специалисты Санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» (СЭЛ) и аккредитованных лабораторий сторонних организаций подвели итоги мониторинга качества сточной, питьевой и природной воды в зоне хозяйственной деятельности Порта за первое полугодие 2020 года. Результаты проб показали соответствие требованиям Санитарных правил и норм (СанПиН), принятым в Российской Федерации, отметили в отделе экологии стивидорной компании.
Всего с начала января по конец июня специалистами СЭЛ было отобрано 210 проб воды, в том числе морской – 53, сточной – 76, природной – 16, питьевой – 34, для межлабораторных сравнительных испытаний – 12 и контрольных проб – 19.
– По итогам экомониторинга в минувшем полугодии можно говорить о том, что показатели качества воды соответствуют всем необходимым нормативам и санитарным требованиям, - отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина МАСЛАКОВА. – Это свидетельствует об эффективной деятельности нашей компании в области водопользования. Производственные площадки «Восточного Порта» оборудованы 12 локальными сооружениями, работающими с применением наилучших доступных технологий, с высоким качеством очистки промышленных и сточных вод. В рамках реализации собственной экологической программы предприятия по ряду очистных было проведено техническое перевооружение и модернизация.
Контроль качества прибрежной морской воды и морского песка по химическим, микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям проводится каждый год ежемесячно во время купального сезона, с июня по сентябрь. В этом году экологи АО «Восточный Порт» уже провели исследования 53 проб; ещё 21 пробу проанализировали специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» из Уссурийска. Результаты показали соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к охране прибрежных вод морей в местах водопользования населения.
Более строгую проверку в отличие от предыдущего вида мониторинга проходит качество питьевого водоснабжения в АО «Восточный Порт», которое ведётся круглогодично. Из более 60 проб, отобранных специалистами СЭЛ и межрегиональной ветлаборатории на химические, органолептические, микробиологические, химико-токсикологические и санитарно-паразитологические показатели в первом полугодии 2020 года, превышений предельно допустимых концентраций не было зафиксировано. Вода отвечает нормативам соответствующего раздела СанПиН.
По итогам регулярных проверок качества сбрасываемых сточных вод и эффективности работы очистных сооружений также подтверждено соответствие природоохранному законодательству РФ. За первое полугодие 2020 года экологи из Находки и Уссурийска провели исследования более 100 проб сточной воды – все они соответствуют нормативам.
Дополнительно специалисты отдела экологии АО «Восточный Порт» проводят регулярные наблюдения за состоянием бухты Врангеля в местах ведения производственной деятельности, в рекреационной и водоохранной зонах баз отдыха «Триозерье» и «Шепалово», принадлежащих предприятию.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами. АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: «Восточный Порт»
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