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"Порт "Вера" поддержал акцию "Мы вместе" в Шкотовском районе Приморья
В период пандемии продуктовые наборы передали пожилым гражданам и малоимущим семьям
«Порт «Вера» внёс вклад в поддержку жителей Шкотовского района, оказав адресную помощь в предоставлении продуктовых наборов на сумму свыше 300 тыс. рублей. В продуктовую корзину вошли социально значимые продукты питания: набор круп в индивидуальной упаковке, макаронные изделия, два вида тушёнки, рыбные консервы, шоколад, конфеты, чай, кофе. Каждый набор стоимостью почти 2 тыс. рублей.
– «Порт «Вера» в этот сложный период борьбы с коронавирусом и в режиме самоизоляции приморцев активно поддерживает жителей Шкотовского района. Мы помогаем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке и заботе. Пусть это будет дополнительная помощь, чтобы люди чуть легче и спокойнее пережили этот сложный период, - отметил генеральный директор ООО «Порт «Вера» Дмитрий ВАСИЛЕНКО.
Всего «Порт «Вера» подготовил 158 продуктовых наборов, муниципалитет принял решение каждый из них разделить пополам и оказать помощь большему количеству людей. Всего в Шкотовском районе более 700 нуждающихся.
– Продуктовые наборы очень хорошие. Хочу выразить свою благодарность «Порту «Вера» за предоставленную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Есть многодетные семьи, кто-то потерял работу - у нас достаточно много таких семей. Мы тщательно выбирали тех, кому действительно необходима помощь. Отобрали 729 семей. Конечно, это очень хорошо, когда социально-ответственные предприятия помогают, – подчеркнул в беседе глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ.
Стоит отметить, что морской терминал «Порт «Вера», работающий в районе мыса Открытый, давно реагирует на социальную повестку и экономическую ситуацию: ведется строительство дороги Подъяпольское – Мысовой — Большой Камень, в рамках договора о помощи в социальной сфере оказывается поддержка поселению Подъяпольское и Шкотовскому району.
Досье газеты «Золотой Рог»: Терминал ООО «Порт «Вера» расположен в районе мыса Открытый, бухты Беззащитная на территории Шкотовского муниципального района Приморского края. Разрешенная осадка у причала терминала - 12,11 метров, длина причала - 246 метров. Терминал специализируется на перевалке навалочных грузов, в частности каменного угля, способен принимать суда дедвейтом до 50-55 тыс. тонн. Количество штатных сотрудников – более 160 человек, в планах на 2020 год расширение штата до 200-220 человек. Терминал оснащается современным оборудованием, в том числе, для обеспечения экологической безопасности. При полном развитии терминала планируется ежегодный объем налоговых отчислений в объеме более 2 млрд рублей в год. Большая часть отчислений поступает в бюджеты Шкотовского района и поселения Подъяпольское (компания зарегистрирована в поселении Подъяпольское).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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