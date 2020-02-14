www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.95 р.
EUR: 69.18 р. 10 CNY: 91.12 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Приморскому бизнесу пробили колеса

14 Февраля 2020, 08:41 | Приморье

В связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Китаем прекратились международные пассажирские автоперевозки

Приморская организация Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства обратилась в правительство РФ с просьбой помочь справиться с потерями из-за с закрытия пассажирских перевозок с Китаем, на территории которого распространяется коронавирус, сообщается на сайте краевой Федерации профсоюзов.

«В связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Китаем прекратились международные пассажирские перевозки, и это оставило без работы более двух тысяч водителей. С 24 января люди находятся в отпуске без содержания, и когда они смогут приступить к работе, не известно. Всего в отрасли простаивает более 400 машин. Другой работы для этих автомобилей сейчас нет, и в ближайшее время не будет», - отмечает в обращении лидер профсоюза автоперевозчиков Приморья Юрий ПОШИВАЙЛО.

По данным профсоюзов, кроме водителей в отпуск без сохранения заработной платы ушли слесари, инженерно-технический персонал.

«Автотранспортные предприятия низкорентабельны, заработная плата у работников невысокая, и поэтому даже месяц без работы негативно сказывается на семейном бюджете», - уточняет г-н Пошивайло.

Из-за остановки международных перевозок в сложной ситуации оказалось крупнейшее на Дальним Востоке автотранспортное предприятие «Приморавтотранс», которое недавно закупило новые автобусов за счет кредитных средств и в лизинг. В 2000 году решением Министерства транспорта РФ компания была назначена официальным перевозчиком на регулярных автобусных маршрутах в КНР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тыс., число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тыс. Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ для предотвращения распространения опасной болезни. Пункты пропуска работают для эвакуации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: коронавирус  китай  автобусы  профсоюзы  эпидемия  ухань  Приморавтотранс  убытки 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]