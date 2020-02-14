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Приморскому бизнесу пробили колеса
В связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Китаем прекратились международные пассажирские автоперевозки
Приморская организация Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства обратилась в правительство РФ с просьбой помочь справиться с потерями из-за с закрытия пассажирских перевозок с Китаем, на территории которого распространяется коронавирус, сообщается на сайте краевой Федерации профсоюзов.
«В связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Китаем прекратились международные пассажирские перевозки, и это оставило без работы более двух тысяч водителей. С 24 января люди находятся в отпуске без содержания, и когда они смогут приступить к работе, не известно. Всего в отрасли простаивает более 400 машин. Другой работы для этих автомобилей сейчас нет, и в ближайшее время не будет», - отмечает в обращении лидер профсоюза автоперевозчиков Приморья Юрий ПОШИВАЙЛО.
По данным профсоюзов, кроме водителей в отпуск без сохранения заработной платы ушли слесари, инженерно-технический персонал.
«Автотранспортные предприятия низкорентабельны, заработная плата у работников невысокая, и поэтому даже месяц без работы негативно сказывается на семейном бюджете», - уточняет г-н Пошивайло.
Из-за остановки международных перевозок в сложной ситуации оказалось крупнейшее на Дальним Востоке автотранспортное предприятие «Приморавтотранс», которое недавно закупило новые автобусов за счет кредитных средств и в лизинг. В 2000 году решением Министерства транспорта РФ компания была назначена официальным перевозчиком на регулярных автобусных маршрутах в КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тыс., число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тыс. Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ для предотвращения распространения опасной болезни. Пункты пропуска работают для эвакуации.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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