Приморцам предлагают подзаработать

Немного и временно

Приморскстат объявил вакансии на работы по сбору сведений о населении, их обработку и подведение итогов Всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года.

В списке предложений (по гражданско-правовым договорам) вакансия уполномоченного по вопросам переписи (с 1 апреля 2019 года по 27 декабря 2019 года и на 2020 год). Вознаграждение по контракту – 17 тыс. рублей.

Инструктору районного уровня (с 1 июня 2019 года по 27 декабря 2019 года и на 2020 год) обещаны 15 тыс. рублей.

Уже в 2020 году будут приниматься заведующие переписными участками и переписчики (запись в резерв уже ведется).

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем один раз в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ИТАР-ТАСС