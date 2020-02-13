Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье водителей экскурсионых автобусов отправляют в отпуск
Закрытие границы с Китаем аукнулось на турпотоке
Закрытие из-за коронавируса границы с Китаем ударило по туристической отрасли Приморского края, где порядка 30% турпотока приходится на гостей из Поднебесной.
«Нужно быть окончательно оторванным от реальности, чтобы сказать, что ситуация с коронавирусом на бизнес Приморья не влияет. Безусловно, влияет. И отмена прямого сообщения с Китаем в том числе. Мы понимаем, что туристы из КНР к нам не едут, общепит, розница, транспортные предприятия, сами туроператоры, гостиницы испытывают нехватку в этом», - сообщил в эфире ГТРК Владивосток заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ (цитаты - «Интерфакс-Дальний Восток»).
Он уточнил, что простаивают закупленные для туристов экскурсионные автобусы, автотранспортные предприятия рекомендовали сотрудникам взять отпуск.
При этом, по словам Шестакова, январь и февраль для въездной туротрасли в Приморье - период низкой загруженности, в том числе и из-за восточного нового года. Больший ущерб туротрасль получила бы летом.
«Если еще три года назад мы были бы в ужасе, потому что делали акцент на турпотки из КНР, сейчас ситуация изменилась. Когда мы подводили итоги 2019 года, потоки из Южной Кореи и Китая практически сравнялись», - добавил зампред краевого правительства.
В то же время, по его словам, ситуация с коронавирусом также повлияла на количество корейских гостей.
«Турпоток из Южной Кореи есть, он меньше, чем мог бы быть, ситуация с короновирусом так или иначе сказывается», - добавил г-н Шестаков.
В китайской провинции Хубэй, эпицентре распространения нового типа коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти. В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 216 человек, выявлено 13 436 новых больных.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье водителей экскурсионых автобусов отправляют в отпуск
- Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды
- Плавучий космодром скоро появится в Славянке
- Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
- Приморцам предложено "стучать" на торговцев дорогими овощами
- Приморский порт недобрал угля, но пылить меньше не перестал
- FESCO запускает конкурс социальных проектов "Море возможностей"
- Приморские тепловые сети приступили к ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.
- Во Владивостоке определился победитель краевого фестиваля "Народная рыбалка"
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
Новости раздела
- В Приморье водителей экскурсионых автобусов отправляют в отпуск
- Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды
- Плавучий космодром скоро появится в Славянке
- Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
- Приморцам предложено "стучать" на торговцев дорогими овощами
- Приморский порт недобрал угля, но пылить меньше не перестал
- FESCO запускает конкурс социальных проектов "Море возможностей"
- Приморские тепловые сети приступили к ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.
- Во Владивостоке определился победитель краевого фестиваля "Народная рыбалка"
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Наследие миллиардера Неклюдова будет работать на благо жителей Хабаровска
- Московский трамвай успешно прокатился по Владивостоку
- По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки
- В Приморье на Восточном Синем хребте насчитали 11 амурских тигров
- Владивосток ждет реновация жилья по примеру московской
- "Аэрофлот" уже положил глаз на создаваемую авиакомпанию
- Гран-при премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток завоевал фестиваль "Литература Тихоокеанской России"
- Обновленный вариант маршрутной сети Владивостока представили в городской думе
- Бедность и бесправие заставляет россиян ходить на работу больными
- Подножка для строителей