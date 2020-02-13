Туристическая отрасль в Приморье на грани краха

Закрытие границы с Китаем аукнулось на турпотоке

Закрытие из-за коронавируса границы с Китаем ударило по туристической отрасли Приморского края, где порядка 30% турпотока приходится на гостей из Поднебесной.

«Нужно быть окончательно оторванным от реальности, чтобы сказать, что ситуация с коронавирусом на бизнес Приморья не влияет. Безусловно, влияет. И отмена прямого сообщения с Китаем в том числе. Мы понимаем, что туристы из КНР к нам не едут, общепит, розница, транспортные предприятия, сами туроператоры, гостиницы испытывают нехватку в этом», - сообщил в эфире ГТРК Владивосток заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ (цитаты - «Интерфакс-Дальний Восток»).

Он уточнил, что простаивают закупленные для туристов экскурсионные автобусы, автотранспортные предприятия рекомендовали сотрудникам взять отпуск.

При этом, по словам Шестакова, январь и февраль для въездной туротрасли в Приморье - период низкой загруженности, в том числе и из-за восточного нового года. Больший ущерб туротрасль получила бы летом.

«Если еще три года назад мы были бы в ужасе, потому что делали акцент на турпотки из КНР, сейчас ситуация изменилась. Когда мы подводили итоги 2019 года, потоки из Южной Кореи и Китая практически сравнялись», - добавил зампред краевого правительства.

В то же время, по его словам, ситуация с коронавирусом также повлияла на количество корейских гостей.

«Турпоток из Южной Кореи есть, он меньше, чем мог бы быть, ситуация с короновирусом так или иначе сказывается», - добавил г-н Шестаков.

В китайской провинции Хубэй, эпицентре распространения нового типа коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти. В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 216 человек, выявлено 13 436 новых больных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.