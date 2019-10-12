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Приморской "Звезде" обещаны десятки миллиардов господдержки

12 Октября 2019, 10:39 | Приморье

Проект, как и следовало ожидать, оказался нерыночным

Проектом госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» предусматривается выделение ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК, Большой Камень) в 2020-2030 годах 28,71 млрд рублей субсидий.

В том числе, «Звезда» может в 2020-2030 годах получить 22,01 млрд рублей в качестве компенсации разницы между рыночной ценой судов и стоимостью их строительства, говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее предполагалось, что субсидирование коснется строительства на ССК только крупнотоннажных судов, которые ранее в России не строились из-за отсутствия необходимых спусковых и гидротехнических сооружений, недостаточного опыта их строительства.

Досье газеты «Золотой Рог»: Строительство верфи «Звезда» ведется консорциумом «Современные технологии судостроения» (СТС, 89% у «Роснефтегаза», по 5,5% у «РН-Транс» и у «ГПБ-Промышленные инвестиции»). Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ

Автор: Олег Клименко
Теги: инвестиции  "Звезда"  субсидии  суда  "Роснефть"  верфь  шельф  рынок 



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