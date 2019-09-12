www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.43 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 72.22 р. 10 CNY: 91.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Энергетика
Распечатать

Более 370 млн рублей выделено на ремонт Артемовской ТЭЦ в 2019 году

12 Сентября 2019, 12:11 | Приморье

От качества работ зависит надежная работа электростанции в зимний период

На Артемовской ТЭЦ филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) ремонт основного и вспомогательного оборудования вступает в завершающую стадию. От его качества зависит надежная работа электростанции в зимний период.

В настоящее время ремонтные бригады производят замену кубов воздухоподогревателей (ВЗП) котлов ст.№№6, 9, 13, а также производят плановую замену элементов паропровода, согласно заключениям экспертизы промышленной безопасности. Производится замена элементов и устранение дефектов питательных трубопроводов.

Продолжается средний ремонт турбоагрегата ст.№8. Устраняются выявленные дефекты, связанные с воздействием высоких температур и давления рабочих сред. В рамках среднего ремонта турбины выполняются работы на вспомогательном оборудовании с заменой изношенных частей.

На Артемовской ТЭЦ продолжаются работы по планомерному наращиванию дамб золоотвала №1 (на 1778 тыс. м3) и №2 (на 4060 тыс. м3). Кроме того, проводится техперевооружение турбоагрегата ст.№6 и модернизация теплоприготовительной установки №3. На ремонтах основного оборудования задействован персонал подрядной организации АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», а также ремонтные бригады Артемовской ТЭЦ. 

«Подготовка к осенне-зимнему периоду на Артемовской ТЭЦ проходит в соответствии с установленным графиком, и уже выполнено 60% работ, - сообщает главный инженер филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений НОВИКОВ. - На эти цели в 2019 году запланированы затраты в сумме 378,5 млн рублей. Планируемая дата окончания ремонта основного оборудования станции филиала – 26 октября 2019 года».

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВт.ч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. сотрудников. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ДГК

Автор:
Теги: ДГК  тэц  артем  ремонт  оборудование 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]