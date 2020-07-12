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"Порт "Вера" поздравляет работников рыбохозяйственной отрасли с профессиональным праздником
День рыбака для Приморья один из самых главных и любимых праздников
Коллектив «Порта «Вера» поздравляет всех сотрудников рыбопромышленного комплекса Приморья с их профессиональным праздником. В воскресенье, 12 июля, в крае отмечается День рыбака. Неподалеку от предприятия в Подъяпольске располагается рыболовецкий колхоз «Приморец» – старожил рыбодобычи в крае.
В Приморье жизнь почти каждого жителя связана с морем. Рыбаки заслуженно могут гордиться результатами своего труда. В этом году они уже выловили свыше 500 тыс. тонн рыбы. В основном добывается сельдь и минтай, но ловится также кальмар, треска и другие водные биоресурсы. Рыболовецкий колхоз «Приморец» был создан в 1930 году в поселке Подъяпольск и, по сути, как и «Порт «Вера» является для него градообразующим предприятием.
– Всех жителей Подъяпольска и работников всей отрасли в крае поздравляю с самым главным профессиональным праздником. У поселка рыбачкая судьба. Именно нелегким трудом этой мужественной профессии во все времена прирастал достаток и крепло благополучие жителей. Долгие годы «Приморец» был основным налогоплательщиком на данной территории Шкотовского района. Наш коллектив выражает искреннюю благодарность представителям этой профессии за труд, высокое мастерство, преданность своему делу. От души желаем всем работникам, ветеранам рыбного хозяйства, членам их семей здоровья, счастья, благополучия. А экипажам, находящимся в море, – большой рыбацкой удачи! - отметил генеральный директор «Порта «Вера» Евгений ДИЕВ.
Порт «Вера» активно участвует в социальной жизни Подъяпольска, Шкотовского района и всего края в целом. Так, благодаря финансовой поддержке в этом году получилось возродить фестиваль «Народная рыбалка». Его участниками стало 500 человек, а всего мероприятие посетило свыше 2,5 тыс. приморцев. Предприятие подготовило достойные подарки – лодки, палатки, кубки, медали. Главный приз, за который боролись участники – моторная лодка. Всего победителей наградили в 17 номинациях. В планах руководства «Порта «Вера» и в дальнейшем поддерживать подобные фестивали в по-настоящему рыбном крае.
Кроме поддержки различных краевых мероприятий, «Порт «Вера» на постоянной основе оказывает помощь социально-экономической сфере Шкотовского района Приморского края. В 2019 году на социальные нужды района было потрачено 3 млн рублей.
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