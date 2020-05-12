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МегаФон предложил приморцам только нужное для работы из дома
Появление нового тарифа обусловлено ростом спроса на услуги передачи данных
МегаФон запустил доступный конвергентный тариф, включающий только самые востребованные услуги – мобильный и домашний интернет. Появление нового тарифа в линейке обусловлено стремительным ростом спроса на услуги передачи данных.
Только в апреле мобильный трафик передачи данных в сети МегаФона увеличился на 10-12%, а домашнего интернета – до 60%. Рост трафика связан с изменениями в привычной жизни абонентов: переходе на удаленную работу, необходимости поддерживать связь с семьей и близкими на расстоянии.
Чтобы ответить на рост потребности в интернет-трафике, МегаФон разработал специальное предложение. Оно позволяет получить самые необходимые услуги – мобильный и домашний интернет – за умеренную плату.
Новый тариф получил название «Объединяй! Два интернета» и включает безлимный домашний и мобильный интернет. При необходимости абонент может арендовать Wi-Fi-роутер, чтобы сразу начать пользоваться услугами.
«Новый тариф разработан для тех, кому сейчас необходим мобильный и домашний интернет с хорошей скоростью, и позволяет не платить за дополнительные услуги, если в них нет потребности. Конвергентный тариф обходится пользователю дешевле, чем предложения разных операторов связи. При этом сейчас мы даем возможность пользоваться услугами со скидкой 50% от абонентской платы на протяжении шести месяцев», - отмечает Андрей Егоров, ответственный за фиксированные и конвергентные услуги МегаФона для частных клиентов.
В тариф «Объединяй! Два интернета» также входит пакет голосового трафика и облачное хранилище файлов «МегаДиск» объемом 1 Тб. Подробную информацию можно узнать на сайте https://prim.megafon.ru/tariffs/home/dva_interneta.html.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания построила самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тыс. станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.
Сергей КУЗЬМИН.Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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