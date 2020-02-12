Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды
Порт «Мечела» резко увеличил доходы от перевалки угля, пока приморцы жалуются на угольный апокалипсис
АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»), к которому есть большие претензии у местных жителей из-за угольной пыли, продолжает выкачивать из Приморья миллиарды рублей. Согласно данным компании, чистая прибыль порта за 2019 год превысила 1,3 млрд рублей, что на 67% превышает показатели 2018 года.
Тем временем издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое жителем Посьета. На нем видно, как угольная пыль распространилась на большую территорию замерзшей акватории порта (ссылка - http://newsbox24.tv/novosti/obwestvo/v-pos-ete-ugol-nye-oligarhi-prodolzhayut-zasypat-poselok-chernoj-pyl-yu/).
«Все заверения компании о том, что они якобы вложены несколько миллиардов рублей в закрытые технологии перевалки угля оказались пустым звуком. На самом же деле уголь переваливается без каких-либо намёков на защиту окружающей среды. Вот, что бывает тогда, когда компании экономят даже на элементарных средствах защиты перевалки угля в виде сеток, водяных пушек, не говоря уже о дорогостоящих технологиях закрытой перевалки», - отмечает издание.
На жалобы приморцев отреагировала транспортная прокуратура.
«Приморская транспортная прокуратура с привлечением специалистов территориальных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора проводит проверку по публикации в интернет-издании информации о нарушении технологии и непроведении мероприятий по пылеподавлению при перевалке каменного угля в морском порту Посьет», - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», желдорога в январе была вынуждена ввести ограничения в адрес порта Посьет из-за проблем с выгрузкой вагонов
Ранее «Интерфакс» сообщил, что отправку грузов на станции Посьет, Посьет-экспорт (Приморский край), Ванино и Ванино-экспорт (Хабаровский край), обслуживающие одноименные порты, РЖД ограничили в начале января на неопределенный срок («до отмены»).
Представитель РЖД пояснил, что решение принято «в связи с необеспечением выгрузки». По его словам, в направлении Посьета введены 50%-ные ограничения по отправке угля,
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и КНДР. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела», в том числе «Южного Кузбасса», «Якутугля», «Эльгаугля». Владельцем 97,49% акций АО «Торговый порт «Посьет» является ООО «Мечел-Транс» (100%-ное дочернее предприятие ПАО «Мечел»).
Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игорь СТЕПАНЕНКО напомнил, что в 2020 году стивидорам необходимо завершить переход на экологически безопасную перегрузку угля.
Ситуация с угольной пылью находится на контроле губернатора Олега КОЖЕМЯКО.
«Все поручения президента о переходе стивидорных компаний в 2020 году на экологически безопасную перегрузку угля будут выполнены. Мы уважаем и поддерживаем бизнес, но он не должен строиться на нарушениях, наносить вред здоровью людей. И на жалобы приморцев на нарушения экологических норм мы будем реагировать. А работу предприятий, которые не выполняют поручения главы государства, не соблюдают природоохранные нормы, - приостанавливать. Такая практика в крае уже наработана», - считает глава региона.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды
- Плавучий космодром скоро появится в Славянке
- Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
- Приморцам предложено "стучать" на торговцев дорогими овощами
- Приморский порт недобрал угля, но пылить меньше не перестал
- FESCO запускает конкурс социальных проектов "Море возможностей"
- Приморские тепловые сети приступили к ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.
- Во Владивостоке определился победитель краевого фестиваля "Народная рыбалка"
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
- На границе с Китаем образовался затор
Новости раздела
- Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды
- Плавучий космодром скоро появится в Славянке
- Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
- Приморцам предложено "стучать" на торговцев дорогими овощами
- Приморский порт недобрал угля, но пылить меньше не перестал
- FESCO запускает конкурс социальных проектов "Море возможностей"
- Приморские тепловые сети приступили к ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.
- Во Владивостоке определился победитель краевого фестиваля "Народная рыбалка"
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
- На границе с Китаем образовался затор
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Проверка качества лесоуправления в Приморье помогла выявить пробелы в законодательстве
- Наследие миллиардера Неклюдова будет работать на благо жителей Хабаровска
- Уволенный судом по иску губернатора Кожемяко мэр района вновь во власти
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Московский трамвай успешно прокатился по Владивостоку
- По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки
- В Приморье на Восточном Синем хребте насчитали 11 амурских тигров
- Времена ГУМов уходят в прошлое
- Точечное обострение
- Владивосток ждет реновация жилья по примеру московской