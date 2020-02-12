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Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды

12 Февраля 2020, 19:20 | Приморье

Порт «Мечела» резко увеличил доходы от перевалки угля, пока приморцы жалуются на угольный апокалипсис

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»), к которому есть большие претензии у местных жителей из-за угольной пыли, продолжает выкачивать из Приморья миллиарды рублей. Согласно данным компании, чистая прибыль порта за 2019 год превысила 1,3 млрд рублей, что на 67% превышает показатели 2018 года.

Тем временем издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое жителем Посьета. На нем видно, как угольная пыль распространилась на большую территорию замерзшей акватории порта (ссылка - http://newsbox24.tv/novosti/obwestvo/v-pos-ete-ugol-nye-oligarhi-prodolzhayut-zasypat-poselok-chernoj-pyl-yu/).

«Все заверения компании о том, что они якобы вложены несколько миллиардов рублей в закрытые технологии перевалки угля оказались пустым звуком. На самом же деле уголь переваливается без каких-либо намёков на защиту окружающей среды. Вот, что бывает тогда, когда компании экономят даже на элементарных средствах защиты перевалки угля в виде сеток, водяных пушек, не говоря уже о дорогостоящих технологиях закрытой перевалки», - отмечает издание.

На жалобы приморцев отреагировала транспортная прокуратура.

«Приморская транспортная прокуратура с привлечением специалистов территориальных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора проводит проверку по публикации в интернет-издании информации о нарушении технологии и непроведении мероприятий по пылеподавлению при перевалке каменного угля в морском порту Посьет», - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», желдорога в январе была вынуждена ввести ограничения в адрес порта Посьет из-за проблем с выгрузкой вагонов

Ранее «Интерфакс» сообщил, что отправку грузов на станции Посьет, Посьет-экспорт (Приморский край), Ванино и Ванино-экспорт (Хабаровский край), обслуживающие одноименные порты, РЖД ограничили в начале января на неопределенный срок («до отмены»).

Представитель РЖД пояснил, что решение принято «в связи с необеспечением выгрузки». По его словам, в направлении Посьета введены 50%-ные ограничения по отправке угля,

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и КНДР. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела», в том числе «Южного Кузбасса», «Якутугля», «Эльгаугля». Владельцем 97,49% акций АО «Торговый порт «Посьет» является ООО «Мечел-Транс» (100%-ное дочернее предприятие ПАО «Мечел»).

Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игорь СТЕПАНЕНКО напомнил, что в 2020 году стивидорам необходимо завершить переход на экологически безопасную перегрузку угля.      

Ситуация с угольной пылью находится на контроле губернатора Олега КОЖЕМЯКО.

«Все поручения президента о переходе стивидорных компаний в 2020 году на экологически безопасную перегрузку угля будут выполнены. Мы уважаем и поддерживаем бизнес, но он не должен строиться на нарушениях, наносить вред здоровью людей. И на жалобы приморцев на нарушения экологических норм мы будем реагировать. А работу предприятий, которые не выполняют поручения главы государства, не соблюдают природоохранные нормы, - приостанавливать. Такая практика в крае уже наработана», - считает глава региона.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: прибыль  уголь  "Мечел"  штраф  АТР  порт  пыль  Посьет  терминал 



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