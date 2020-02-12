Владельцы одного из самых пылящих угольных портов Приморья выкачивают из региона миллиарды

Порт «Мечела» резко увеличил доходы от перевалки угля, пока приморцы жалуются на угольный апокалипсис

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»), к которому есть большие претензии у местных жителей из-за угольной пыли, продолжает выкачивать из Приморья миллиарды рублей. Согласно данным компании, чистая прибыль порта за 2019 год превысила 1,3 млрд рублей, что на 67% превышает показатели 2018 года.

Тем временем издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое жителем Посьета. На нем видно, как угольная пыль распространилась на большую территорию замерзшей акватории порта (ссылка - http://newsbox24.tv/novosti/obwestvo/v-pos-ete-ugol-nye-oligarhi-prodolzhayut-zasypat-poselok-chernoj-pyl-yu/).

«Все заверения компании о том, что они якобы вложены несколько миллиардов рублей в закрытые технологии перевалки угля оказались пустым звуком. На самом же деле уголь переваливается без каких-либо намёков на защиту окружающей среды. Вот, что бывает тогда, когда компании экономят даже на элементарных средствах защиты перевалки угля в виде сеток, водяных пушек, не говоря уже о дорогостоящих технологиях закрытой перевалки», - отмечает издание.

На жалобы приморцев отреагировала транспортная прокуратура.

«Приморская транспортная прокуратура с привлечением специалистов территориальных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора проводит проверку по публикации в интернет-издании информации о нарушении технологии и непроведении мероприятий по пылеподавлению при перевалке каменного угля в морском порту Посьет», - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», желдорога в январе была вынуждена ввести ограничения в адрес порта Посьет из-за проблем с выгрузкой вагонов

Ранее «Интерфакс» сообщил, что отправку грузов на станции Посьет, Посьет-экспорт (Приморский край), Ванино и Ванино-экспорт (Хабаровский край), обслуживающие одноименные порты, РЖД ограничили в начале января на неопределенный срок («до отмены»).

Представитель РЖД пояснил, что решение принято «в связи с необеспечением выгрузки». По его словам, в направлении Посьета введены 50%-ные ограничения по отправке угля,

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и КНДР. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела», в том числе «Южного Кузбасса», «Якутугля», «Эльгаугля». Владельцем 97,49% акций АО «Торговый порт «Посьет» является ООО «Мечел-Транс» (100%-ное дочернее предприятие ПАО «Мечел»).

Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игорь СТЕПАНЕНКО напомнил, что в 2020 году стивидорам необходимо завершить переход на экологически безопасную перегрузку угля.

Ситуация с угольной пылью находится на контроле губернатора Олега КОЖЕМЯКО.

«Все поручения президента о переходе стивидорных компаний в 2020 году на экологически безопасную перегрузку угля будут выполнены. Мы уважаем и поддерживаем бизнес, но он не должен строиться на нарушениях, наносить вред здоровью людей. И на жалобы приморцев на нарушения экологических норм мы будем реагировать. А работу предприятий, которые не выполняют поручения главы государства, не соблюдают природоохранные нормы, - приостанавливать. Такая практика в крае уже наработана», - считает глава региона.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.