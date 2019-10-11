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Энергетики заявляют, что массовых сокращений персонала в Приморье не было
В настоящее время Дальневосточная генкомпания находится в процессе преобразований, связанных с консолидаций управленческих функций в головной компании
Энергетики опровергли заявление Федерации профсоюзов Приморского края о массовых сокращениях персонала в струтурах АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро»).
В сообщении пресс-службы ДГК говорится, что данная информация не соответствует действительности.
Ранее ряд местных СМИ распространил заявление Федерации профсоюзов Приморского края c заголовком о массовых сокращениях персонала в ДГК.
«В филиале АО «ДГК» - Лучегорском топливно-энергетическом комплексе, а также на Артемовской и Владивостокской ТЭЦ массового сокращения персонала не производится. Ремонтному персоналу предприятия, в составе ремонтного персонала других тепловых электростанций региона, предлагается перевод в крупное энергоремонтное предприятие, создаваемое на базе АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», с сохранением действующих социальных гарантий и оплаты труда», - говорится в заявлении.
Энергетики отмечают, что в настоящее время ДГК находится в процессе преобразований, связанных с консолидаций управленческих функций в головной компании, совершенствованием и структурированием рабочих процессов, направленных на повышение качества управления обществом сокращение непроизводственных затрат.
«Первичные профсоюзные организации в соответствии с трудовым законодательном проинформированы о процессах, происходящих в АО «ДГК», - уточняется в заявлении.
Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал/час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. ПАО «Дальневосточая энергетическая компания» владеет 100% минус 1 акцией ДГК.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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