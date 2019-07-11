Для теплоснабжения жилых микрорайонов в Большом Камне будет построена своя котельная

Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства котельной для теплоснабжения микрорайонов в южной части города Большой Камень, где будут жить работники судостроительного комплекса «Звезда». Проект реализуется с целью обеспечения теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый».

Представленный повторно проект одобрили эксперты Хабаровского филиала ведомства. В рамках корректировки были изменены некоторые технико-экономические показатели и решения.

Предыдущее положительное заключение по объекту Главгосэкспертиза России выдала в декабре 2017 года.

В ходе реализации проекта будут построены котельная с административно-бытовой частью, газоотводящие трубы, расходные емкости аварийного топлива, приемная емкость дизельного топлива и резервуар для его сброса, площадка под помещения для счетчиков учета топлива, трансформаторная подстанция, колодец-охладитель, площадка аварийного слива топлива, молниеотводы, узел учета воды и другие необходимые здания и сооружения.

Глава города Большой Камень Александр АНДРЮХИН в среду на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума во Владивостоке заявил, что строящаяся суперверфь оставила город и других резидентов ТОР «Большой Камень» без «голубого топлива».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток