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Для теплоснабжения жилых микрорайонов в Большом Камне будет построена своя котельная
Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства котельной для теплоснабжения микрорайонов в южной части города Большой Камень, где будут жить работники судостроительного комплекса «Звезда». Проект реализуется с целью обеспечения теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый».
Представленный повторно проект одобрили эксперты Хабаровского филиала ведомства. В рамках корректировки были изменены некоторые технико-экономические показатели и решения.
Предыдущее положительное заключение по объекту Главгосэкспертиза России выдала в декабре 2017 года.
В ходе реализации проекта будут построены котельная с административно-бытовой частью, газоотводящие трубы, расходные емкости аварийного топлива, приемная емкость дизельного топлива и резервуар для его сброса, площадка под помещения для счетчиков учета топлива, трансформаторная подстанция, колодец-охладитель, площадка аварийного слива топлива, молниеотводы, узел учета воды и другие необходимые здания и сооружения.
Глава города Большой Камень Александр АНДРЮХИН в среду на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума во Владивостоке заявил, что строящаяся суперверфь оставила город и других резидентов ТОР «Большой Камень» без «голубого топлива».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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