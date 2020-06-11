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В Приморье осужден офицер за хищение имущества Минобороны РФ
Предприимчивый майор приторговывал соляркой
Владивостокский гарнизонный военный суд признал военнослужащего В/Ч 40083 (Владивосток) майора ГРУБОВА С.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Установлено, что в мае 2019 года майор Грубов, являясь должностным лицом – заместителем командира дивизиона по вооружению, с использованием своего служебного положения из корыстных побуждений путем привлечения подчиненных ему военнослужащих, совершил фиктивное списание и последующую продажу гражданскому лицу одной тонны дизельного топлива, принадлежащего Минобороны.
В результате проведенных УФСБ России по Восточному военному округу оперативно-розыскных мероприятий факт противоправной деятельности майора был вскрыт и задокументирован.
Уголовное дело расследовалось Военным следственным отделом Следственного комитета России по гарнизону Владивосток.
В ходе следствия Грубов свою вину признал, что было учтено судом при вынесении приговора.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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