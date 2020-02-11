Плавучий космодром скоро появится в Славянке

Временно платформа Sea Launch будет базироваться на Славянском судоремонтном заводе

Прибытие пусковой платформы Sea Launch («Морской старт») в морской порт Славянка Приморского края ожидается в начале марта. Временно объект будет базироваться на Славянском судоремонтном заводе, принадлежащем депутату Законодительного собрания Приморья Джамбулату ТЕКИЕВУ.

В 2018 году российская S7 Group приобрела в США ракетно-космический комплекс «Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Оператором проекта выступает S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы»), входящая в состав холдинга S7 Group).

Госкорпорация «Роскосмос» и S7 Space уже обсуждают проект создания в России многоразовой ракеты грузоподъемностью 17 тонн с возвращаемыми ступенями для пусков с морской платформы с экватора.

«Я хочу, чтобы мы с компанией S7 реализовали проект «Морской старт», когда, условно, в городе Большой Камень на нашем Дальнем Востоке будет грузиться ракета «Союз-5» на их корабль, и мы будем выводить этот корабль к экватору. Тогда наша средняя ракета с грузоподъемностью 17 тонн сможет выводить с экватора 22-23 тонны. То же самое, что Falcon 9», - сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий РОГОЗИН в мае прошлого года в ходе общения со студентами МГУ имени Ломоносова.

S7 - вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией ФИЛЕВЫМИ. В 2019 ггоду авиакомпании группы перевезли более 17,9 млн пассажиров.

Проект «Морской старт» был разработан в начале 90-х, когда планы по развертыванию коммерческих спутников приобрели глобальный масштаб. Идея заключалась в том, чтобы создать плавучий ракетно-космический комплекс, уникальные характеристики которого гарантируют спутниковым операторам многочисленные преимущества (в том числе, значительное увеличение массы отправляемой на Орбиту полезной нагрузки) - благодаря запускам космических аппаратов прямиком из экваториальных вод Тихого Океана (зона самых благоприятных условий для запусков) и доставке ракет-носителей к экватору по морю.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото s7space.ru