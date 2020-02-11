Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Плавучий космодром скоро появится в Славянке
Временно платформа Sea Launch будет базироваться на Славянском судоремонтном заводе
Прибытие пусковой платформы Sea Launch («Морской старт») в морской порт Славянка Приморского края ожидается в начале марта. Временно объект будет базироваться на Славянском судоремонтном заводе, принадлежащем депутату Законодительного собрания Приморья Джамбулату ТЕКИЕВУ.
В 2018 году российская S7 Group приобрела в США ракетно-космический комплекс «Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Оператором проекта выступает S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы»), входящая в состав холдинга S7 Group).
Госкорпорация «Роскосмос» и S7 Space уже обсуждают проект создания в России многоразовой ракеты грузоподъемностью 17 тонн с возвращаемыми ступенями для пусков с морской платформы с экватора.
«Я хочу, чтобы мы с компанией S7 реализовали проект «Морской старт», когда, условно, в городе Большой Камень на нашем Дальнем Востоке будет грузиться ракета «Союз-5» на их корабль, и мы будем выводить этот корабль к экватору. Тогда наша средняя ракета с грузоподъемностью 17 тонн сможет выводить с экватора 22-23 тонны. То же самое, что Falcon 9», - сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий РОГОЗИН в мае прошлого года в ходе общения со студентами МГУ имени Ломоносова.
S7 - вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией ФИЛЕВЫМИ. В 2019 ггоду авиакомпании группы перевезли более 17,9 млн пассажиров.
Проект «Морской старт» был разработан в начале 90-х, когда планы по развертыванию коммерческих спутников приобрели глобальный масштаб. Идея заключалась в том, чтобы создать плавучий ракетно-космический комплекс, уникальные характеристики которого гарантируют спутниковым операторам многочисленные преимущества (в том числе, значительное увеличение массы отправляемой на Орбиту полезной нагрузки) - благодаря запускам космических аппаратов прямиком из экваториальных вод Тихого Океана (зона самых благоприятных условий для запусков) и доставке ракет-носителей к экватору по морю.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото s7space.ru
Новости партнеров
Новости тематики
- Плавучий космодром скоро появится в Славянке
- Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
- Приморцам предложено "стучать" на торговцев дорогими овощами
- Приморский порт недобрал угля, но пылить меньше не перестал
- FESCO запускает конкурс социальных проектов "Море возможностей"
- Приморские тепловые сети приступили к ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.
- Во Владивостоке определился победитель краевого фестиваля "Народная рыбалка"
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
- На границе с Китаем образовался затор
- Энергетики подарили Центральной районной больнице Лучегорска медицинское оборудование
Новости раздела
- Плавучий космодром скоро появится в Славянке
- Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
- Приморцам предложено "стучать" на торговцев дорогими овощами
- Приморский порт недобрал угля, но пылить меньше не перестал
- FESCO запускает конкурс социальных проектов "Море возможностей"
- Приморские тепловые сети приступили к ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.
- Во Владивостоке определился победитель краевого фестиваля "Народная рыбалка"
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
- На границе с Китаем образовался затор
- Энергетики подарили Центральной районной больнице Лучегорска медицинское оборудование
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Лучшие PR-проекты Дальнего Востока определят во Владивостоке
- Сфера туризма за прошлый год принесла в бюджет Сахалина 650 миллионов рублей
- Триумфатора Сурдлимпийских игр в Италии Елену Яковишину наградили в Правительстве Камчатского края
- В Хабаровском крае возобновила работу межведомственная группа по контроля за перегрузкой угля
- Медики рассказали, опасны ли посылки с китайских интернет-магазинов
- Уволенный судом по иску губернатора Кожемяко мэр района вновь во власти
- Проверка качества лесоуправления в Приморье помогла выявить пробелы в законодательстве
- Дальний Восток признан вымирающим регионом
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Наследие миллиардера Неклюдова будет работать на благо жителей Хабаровска