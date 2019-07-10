Каждый третий молодой и трудоспособный приморец хочет уехать из края

Большинство рвется в Москву и Санкт-Петербург, кто-то в Хабаровск, на Сахалин и Камчатку

При гарантии трудоустройства 31% соискателей вакансий в Приморье готовы сменить регион. Как правило, это люди, которые ищут работу в сфере продаж, транспорта и молодые специалисты. Как выяснила служба исследований HeadHunter, жители края в большинстве случаев интересуются переездом в другие регионы России, хотя часть рассматривают вакансии в пределах края и непосредственно во Владивостоке.

«Самые популярные города России, где хотели бы жить и работать приморцы, это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, соседние Хабаровский край и Сахалинская область, а также Камчатский край и Новосибирская область - рассказывает Софья КРАСУЛЯ, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО. – Если говорить о переезде внутри края, то первую строчку занимает Владивосток, однако есть желающие перебраться в Артём, Арсеньев и Находку. Также приморцы готовы к возможному переезду в другие страны, наибольшей популярностью пользуются Китай, США, Корея, Канада, Япония и Таиланд».

Как правило, на релокацию согласны более мобильные молодые соискатели: в 39% - это приморцы возрастом от 30-40 лет, в основном мужчины -64%. Любопытно, что в 65% случаев готовность к переезду указывают люди с профессиональным опытом более шести лет.

Шансы на трудоустройство с переездом в другой город России у приморцев есть – в месяц в стране появляется в среднем более десяти тысяч вакансий, в рамках которых работодатель готов помочь успешному кандидату перебраться в свой город и найти жилье, а иногда даже предоставить служебную квартиру или общежитие.

«Чаще всего вакансии с переездом появляются в профобластях «Производство», «IT, телеком», «Продажи», «Рабочий персонал» и «Начало карьеры». Хотя, сегодня в России дефицит кадров наблюдается в таких сферах как:

Кроме того, работодатели интересуются соискателями из других регионов, если в своём нет мощного вуза, который готовит специалистов необходимого профиля, - добавляет Софья Красуля. – При этом можно найти интересные предложения как для очень узких и высококвалифицированных специалистов, так и не требующие особых навыков».

В какие города можно переехать при поддержке работодателя? Активнее других соискателей заманивают московские работодатели, на втором месте работодатели из Краснодара, Санкт-Петербурга, Свердловская и Новосибирская области.

Исследование проводилось 4-10 июля 2019 года.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС