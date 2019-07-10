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"В Приморском крае все намного плачевнее"

10 Июля 2019, 14:37 | Приморье

Первый вице-губернатор Вера Щербина очень надеется на ускорение газификации региона

Администрация Приморского края и «Газпром» на прошлой неделе создали рабочую группу, которая займется планом газификации региона, заявила в среду на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума во Владивостоке первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА.

- На Дальнем Востоке реализуются крпйнейшие проекты в области нефтегаза.. Понятно что это Сахалин, Амурская область. В Приморском крае все намного плачевнее, - сказал г-жа Щербина. - Достаточно сказать, что у нас уровень газификации всего региона составляет всего 2,5%. Мы, конечно же, очень озабочены этой проблемой. Буквально на прошлой неделе у нас прошла рабочая встреча с «Газпромом», и мы создали вместе рабочую группу, которая как раз будет заниматься вопросами как газификации, так и возможность применения углеводородов, чтобы развивать экономику Приморского края. Достаточно сказать, что мы очень озабочены тем, что происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Понятно, что это  тарифы неподъемные. Действительно, эта отрасль (ЖКХ) требует серьезного реформирования. Для того, чтобы тариф был доступен и для инвестора, для того, чтобы продукция была конкурентоспособной», - сказала г-жа Щербина.

Ранее сообщалось, что объемы потребления газа в Приморье планируется увеличить к 2025 году в до 9 млрд кубометров с нынешних 1 млрд кубометров.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Нефтегазовый  "газпром"  тарифы  форум  жкх  Вера Щербина 



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