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"В Приморском крае все намного плачевнее"
Первый вице-губернатор Вера Щербина очень надеется на ускорение газификации региона
Администрация Приморского края и «Газпром» на прошлой неделе создали рабочую группу, которая займется планом газификации региона, заявила в среду на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума во Владивостоке первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА.
- На Дальнем Востоке реализуются крпйнейшие проекты в области нефтегаза.. Понятно что это Сахалин, Амурская область. В Приморском крае все намного плачевнее, - сказал г-жа Щербина. - Достаточно сказать, что у нас уровень газификации всего региона составляет всего 2,5%. Мы, конечно же, очень озабочены этой проблемой. Буквально на прошлой неделе у нас прошла рабочая встреча с «Газпромом», и мы создали вместе рабочую группу, которая как раз будет заниматься вопросами как газификации, так и возможность применения углеводородов, чтобы развивать экономику Приморского края. Достаточно сказать, что мы очень озабочены тем, что происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Понятно, что это тарифы неподъемные. Действительно, эта отрасль (ЖКХ) требует серьезного реформирования. Для того, чтобы тариф был доступен и для инвестора, для того, чтобы продукция была конкурентоспособной», - сказала г-жа Щербина.
Ранее сообщалось, что объемы потребления газа в Приморье планируется увеличить к 2025 году в до 9 млрд кубометров с нынешних 1 млрд кубометров.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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