В Приморье загребущие тралы вычищают дно возле заповедных островов

Рыбаки-любители Приморья выступили против траления,

которое ведет в границах популярных островных территорий суда

малоизвестной рыболовной компании

Шквал негодования среди приморцев вызвала работа рыболовных судов вблизи островов Попова, Пахтусова, Рейнике и Рикорда. Социальные сети буквально взорвались, после того как рыбаки, выходящие на троллинг-симы, стали снимать суда с тралами, которые ходили всего в нескольких сотен метрах от островов.

Законность этого промысла, попытались выяснить в рыболовном клубе «Самарга». «Члены нашего клуба наблюдали работу этих судов в конце мая в районе острова Попова и Рейнике, - рассказывает руководитель рыболовного клуба «Самарга» Денис ХАЛИЗОВ. - Работало либо одно, либо два судна. Ребята засняли на видео эти тральщики. Это суда с названием «Атлант 1» и «Атлант 2». Визуально видно было, что они тащили орудие лова, предположительно трал. Траления были очень долгими, по 5 часов. Суда часто меняли курс. К слову сказать, драгирование осуществляется примерно по 20-30 минут, дольше драга не эффективна. Вначале мы думали, что суда добывают ракушку, однако, насколько нам известно, в этом районе промысловых скоплений ракушек почти нет. Нет там в это время ни камбалы, ни минтая. Поэтому вопрос, что там добывали суда «Атлант 1» и «Атлант 2», и насколько законен этот промысел, остался не проясненным».

В ТИНРО-Центре журналистам пояснили, что в данное время года на приостровной территории обитают трепанг, кукумария, гребешок и отдельные виды крабов. Ученые заверили, что промысловых скоплений ракушки, камбалы, минтая и терпуга в этом районе давно нет.

Чтобы исключить вариант промысла зарывающихся моллюсков, корреспондент газеты «Золотой Рог» обратился в компанию, единственную ведущую легальный промысел ракушек в подзоне Приморского края – ООО «Акватехнологии». Представитель предприятия пояснил, что их организация никогда не вела в этом районе промысел. «Суда «Атлант 1» и «Атлант 2» нам не принадлежат. Добыча ракушки не может вестись в данном районе, поскольку применение тралов на промысле ракушки запрещено. Дно в этом районе покрыто морской травой, в которой невозможно работать драгой. А ракушки в корнях, под корнями травы и в траве нет», - пояснили в компании.

Между тем, нам удалось найти судовладельца. Согласно открытым источникам, суда с названием «Атлант 1» и «Атлант 2» принадлежат частному лицу. По данным Приморского территориального управления Росрыболовства, суда этого частного лица ведут лов по квотам кукумарии компании «Рыбацкий путь», также на эти суда выданы разрешения на добычу объектов, на которые не нужны квоты. Как правило, это бычки и камбалы.

В компании «Рыбацкий путь» подтвердили, что сейнера работают по их квотам. Правда, подробности этой работы уточнять отказались. Однако в других компаниях, ведущих промысел кукумарии, нюансы этого промысла прояснили.

«Мы является одними из самых крупных держателей квот кукумарии. Наши суда не ходят ловить этот объект к островам архипелага императрицы Евгении. Что касается разрешенных орудий лова, то добыча кукумарии разрешена тралами и снюрреводом», - сказал генеральный директор группы компаний «Доброфлот» Александр ЕЕФРЕМОВ.

Сколько тонн кукумарии добыли «Атланты», не известно. Общая квота в подзоне Приморского края составляет 818 тонн. Всего добыто 47 тонн, в том числе компания «Рыбацкий путь» освоила 21 тонну. Возможно, суда «Атлант 1» и «Атлант 2» добывали для этого предприятия ресурс. Также возможно, что приобретение права на вылов кукумарии позволило частнику легализировать нахождение своего флота в море для иных целей, нежели добыча кукумарии по чужим квотам.

«Район в котором во вторую половину мая работали эти тральщики знаменит своими трепанговыми огородами и гребешковыми пятаками. Там регулярно пытаются нырять браконьеры, но их гоняет береговая охрана. Если допустить, что трал можно вести по грунту то весь трепанг и весь гребешок, будет в трале, - рассуждает президент клуба «Самарга» Денис Хализов. 0 Возможно, в этом районе в траве есть много креветки. Краб также заползает к островам. – По правилам рыболовства, этот прилов экипаж судна должен вернуть в среду обитания. Но, кто будет это контролировать?».

Чтобы защитить биоресурсы от тралений, члены клуба «Самарга» провели свое собственное расследование и нашли место швартовки и стоянки этого флота. «Эти «Атланты» швартуются на закрытую территорию к пирсам в районе Змеинка (Владивосток), - рассказывает член клуба «Самарга» Юрий МОРОЗОВ. - Выгрузка уловов происходит на рефрижераторные машины. Экипаж судна загружает несколько ящиков и машины уезжают. На палубе судов лежат орудия лова. Они очень похоже на тралы, но разновидность определить сложно. Зайти на территорию и спросить у экипажа, что они добывают нельзя, ведь там частная охрана»

Какие биоресурсы находятся в ящиках, которые перегружают с судов на машины, рыбаки любители выяснить не смогли. Но, по словам представителей рыбодобывающих компаний, занятых в прибрежном рыболовстве, капитан судна обязан информировать координационный центр береговой охраны погрануправления ФСБ России по Приморскому краю о месте и времени подхода судна, для того чтобы инспектор присутствовал на сдаче улова. И пограничники, как правило, приходят на каждую выгрузку уловов.

Контролируют ли промысловую деятельность тральщиков пограничники, или же пока экипажам этих судов удается не попадать в поле зрения береговой охраны? Рыбаки-любители говорят, что они не видели, чтобы к этим тральщикам приближался катер береговой охраны.

Однако последствия этих тралений губительны для природы. «По нашим данным суда с тралами нередко заходят на изобаты менее 20 метров, что является нарушением правил рыболовства. Лодки членов нашего клуба имеют оборудование, позволяющее точно определить глубину под килем. Мы шли с ними одним курсом и видели, что суда тащили тралы на глубинах 18 и 19 метров. Сам трал имеет раскрытие, и он срывает траву и другую растительность морского дна. Акватории вокруг островов необходимо оградить от сейнеров, работающих тралами. Ведь это популярное место куда гости и жители тысячами приезжают на отдых. Если у островов вблизи Владивостока, суда будут и дальше таскать тралы, то уничтожат целую экосистему. Дойдет до того, что жители и гости города не смогут даже камбалу поймать. Считаем, что Росрыболовству и береговой охране необходимо проверить деятельность предпринимателя, которому принадлежит этот флот. Если шхуны добывали кукумарию, то вылов должен быть отражен в отчетах. Если в суточных донесениях капитан судна показывает 50-100 килограмм кукумарии, то экономически этот промысел не целесообразен. Значит, есть иные перспективные и ценные объекты, которые могут дать экономику этому промыслу. И дело контролирующих органов выяснить, не является ли работа этих судов ННН-промыслом», - считают рыбаки-любители.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.