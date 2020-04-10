Приморцам предлагают выбрать пятерку самых красивых и интересных исторических зданий Владивостока

В проект «Узнай Владивосток» включены 25 объектов в центре города

ПАО «МТС» совместно с Туристско-информационным центром (ТИЦ) Приморского края запустили онлайн-этап проекта «Узнай Владивосток», который рассказывает о самых ярких сооружениях города. Жители Приморья могут поучаствовать в создании виртуальной экскурсии, которая расскажет об истории зданий в центре Владивостока.

МТС предлагает выбрать приморцам пятерку самых красивых и интересных достопримечательностей, которые дополнительно включат в проект «Узнай Владивосток». Среди них - Владивостокский почтамт, кондитерская Кокина, торговый дом Лангелитье, дом Бринера и другие. Проголосовать за любимое здание можно до 30 апреля.

Всего в проект «Узнай Владивосток» включены 25 исторических объектов в центре Владивостока – от «Серой лошади» до бывшего управления Владивостокского военного порта и Сибирской флотилии. Первая 20-ка была сформирована организаторами ранее, 5 зданий добавят к проекту после завершения голосования.

На зданиях будут размещены информационные таблички с QR-кодами, перейдя по которым можно прочитать историю места на пяти языках (русском, английском, китайском, корейском и японском) и увидеть редкие фотографии старого Владивостока. Снимки специально для этого проекта предоставил музей имени Арсеньева. Таким образом, самостоятельно прогуливаясь по Владивостоку, можно совершить бесплатную мини-экскурсию в прошлое, увидеть старый город и узнать его богатую историю.

«Архитектура центра Владивостока не просто красива и разнообразна. Многие здания имеют увлекательную историю и являются объектами культурного наследия регионального и федерального значения. Проект МТС «Узнай Владивосток» призван привлечь внимание к культуре дальневосточной столицы и повысить привлекательность нашего города с помощью современных технологий. Теперь, чтобы совершить бесплатную «экскурсию в прошлое» нужен только смартфон и мобильный интернет», — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.

«Основная задача нашей организации — создание комфортной информационной среды для гостей Приморья. Подобные проекты уже успешно реализованы в других регионах России. Владивосток, как столица Дальнего Востока, теперь также по праву может назвать данный проект одним из элементов продвижения города. Мы обязательно добавим QR-коды на наши карты и буклеты. Благодаря табличкам, жители гости города смогут на зданиях выстроить единую линию экскурсионных объектов для своих прогулок», — отметила директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА.