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В Уссурийске появился новый университет
За громким названием скрывается проект по переподготовке слесарей
Группа «Локомотивные технологии» («Локотех») объявила об открытии корпоративного университета на базе Уссурийского локомотиворемонтного завода (УЛРЗ).
Проект реализуется для повышения знаний персонала по рабочим специальностям, чтобы закрыть потребность предприятия в квалифицированных кадрах своими силами. При этом, обучение выстроено в непосредственной привязке к производству.
«Процесс обучения построен не просто на теории. Тонкости ремонта дизельного оборудования учащиеся будут закреплять на практике, здесь же, на производственных площадках», - отметил преподаватель корпоративного университета, начальник сборочного цеха УЛРЗ Михаил ЛАЗОРЧЕНКО, слова которого приводятся в сообщении «Локотеха».
«Завод набирает обороты по ремонту локомотивов, ежегодно увеличивается производственный план, внедряются новые технологии, а значит, и персонал должен быть высококвалифицированным. Собственный корпоративный университет дает возможность повышать компетенции работников», - добавил он.
В первую группу слушателей вошли 24 слесаря по ремонту подвижного состава. Разработан план обучения, по которому в течение двух месяцев учащиеся получат новые знания, а по окончании курса - смогут повысить разряд по профессии.
Корпоративный университет будет заниматься подготовкой и повышением квалификации по рабочим профессиям – «слесарь по ремонту подвижного состава», «слесарь по осмотру и ремонту локомотивов», «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». Планируется обучать вторым профессиям. Кроме того, инженеры и линейные руководители смогут развить свои управленческие навыки и «компетенции личной эффективности».
Пройти обучение смогут новые сотрудники, а также те, кому необходимо регулярное повышение квалификации и присвоение разряда. В планах - более 20 программ подготовки по рабочим специальностям, продолжительность обучения - от 144 до 288 часов в зависимости от исходного уровня квалификации.
Теоретическое обучение проходит в форме онлайн-занятий, просмотра учебных фильмов и работы на виртуальных тренажерах. При необходимости преподаватели будут выезжать в подразделения компании с лекциями и мастер-классами. Преподавателями станут как приглашенные тренеры, так и действующие работники «Локотеха».
Досье газеты «Золотой Рог»: Группа «Локотех» основана владельцами «Трансмашхолдинга» - крупнейшего в РФ производителя подвижного состава для рельсового транспорта. Управляет активами, занимающимися обслуживанием, ремонтом, модернизацией и лизингом локомотивов, производством узлов и деталей для предприятий ж/д машиностроения. В составе производственной базы - 10 локомотиворемонтных заводов, в том числе в Приморье, и более 90 депо по всей РФ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ООО «Локотех»
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