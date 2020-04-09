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Приморцев оставили в Сеуле несмотря на то, что авиакомпания готова выполнить вывозные рейсы
Чиновники по прежнему не дают «добро» на вылет
Авиакомпания «Аврора», планировавшая вывезти из Южной Кореи застрявших там туристов, до сих пор не получила разрешения на вылет.
«АО «Авиакомпания «Аврора», начиная с 31 марта 2020 года, постоянно получает отказы на ежедневные заявки о выполнении специальных чартерных рейсов для вывоза российских граждан из Сеула во Владивосток и Хабаровск», - поясняет авиакомпания.
«Аврора» планировала в четверг вывезти из Сеула застрявших из-за пандемии коронавируса россиян рейсами во Владивосток и Хабаровск. Но оба рейса так и не состоялись.
Авиакомпания отмечает, что обладает полной технической готовностью выполнить вывозные рейсы во Владивосток и Хабаровск в любой день, но вопрос выдачи разрешения на рейс находится вне зоны ее компетенции.
В настоящее время действует особый порядок вывоза граждан РФ из-за рубежа. Россияне должны сами заполнять специальную форму на Едином портале государственных услуг. На эти рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Минтранс РФ пояснял, что формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу «одна страна вылета - один российский регион или город прилета», пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе.
«Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей», - сообщает Минтранс.
Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно - на основании этого билета. Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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