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В Приморье вновь выросли тарифы на тепло и горячую воду

08 Июля 2020, 11:17 | Приморье

Обновленные «жировки» жители Владивостока, Артема и Партизанска получат совсем скоро

В Приморском крае опять выросли тарифы на услуги горячего водоснабжения (ГВС) и теплоснабжения. Согласно постановлению департамента по тарифам администрации Приморья от 18 декабря 2019 года с 1 июля тарифы на услуги отопления для потребителей энергокомпании составляют 2 тыс. 427,78 руб./Гкал с учетом НДС. 

Новые тарифы будут отражены в платежных документах, которые потребители АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) получат за июль.

Одноставочный тариф на теплоноситель (компонент в составе горячей воды) в открытой системе теплоснабжения в соответствии с постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края № 65/13 от 19 декабря 2019 года во Владивостокском городском округе составит 31,46 рублей за кубический метр без учета НДС, в Артемовском городском округе – 1,54 рублей за кубический метр без учета НДС, в Партизанском городском округе – 6,84 рублей за кубический метр без учета НДС.

Одноставочный тариф для домов с ЦТП во Владивостоке составит 172,98 рублей за кубический метр.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: водоснабжение  партизанск  энергетика  тепло  артем  платежки  ДГК  тариф 



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