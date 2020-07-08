В Приморье вновь выросли тарифы на тепло и горячую воду

Обновленные «жировки» жители Владивостока, Артема и Партизанска получат совсем скоро

В Приморском крае опять выросли тарифы на услуги горячего водоснабжения (ГВС) и теплоснабжения. Согласно постановлению департамента по тарифам администрации Приморья от 18 декабря 2019 года с 1 июля тарифы на услуги отопления для потребителей энергокомпании составляют 2 тыс. 427,78 руб./Гкал с учетом НДС.

Новые тарифы будут отражены в платежных документах, которые потребители АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) получат за июль.

Одноставочный тариф на теплоноситель (компонент в составе горячей воды) в открытой системе теплоснабжения в соответствии с постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края № 65/13 от 19 декабря 2019 года во Владивостокском городском округе составит 31,46 рублей за кубический метр без учета НДС, в Артемовском городском округе – 1,54 рублей за кубический метр без учета НДС, в Партизанском городском округе – 6,84 рублей за кубический метр без учета НДС.

Одноставочный тариф для домов с ЦТП во Владивостоке составит 172,98 рублей за кубический метр.