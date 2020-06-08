Приморских антимонопольщиков возглавила дама

Г-жа Ерькина является победителем конкурса #ЛидерыФАС 2019

Приморское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возглавила Елена ЕРЬКИНА, ранее замещавшая должность заместителя руководителя УФАС по Республике Мордовия. С сегодняшнего дня выпускница Мордовского государственного университета им Н.П. Огарёва по специальностям «филолог преподаватель» и «юриспруденция», приступила к работе в Приморье.

Г-жа Ерькина является победителем конкурса #ЛидерыФАС 2019.

Отметим, что руководивший Приморским УФАС с 2016 года Алексей БЕЛОГЛАЗОВ покинул свой пост три месяца назад.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФАС.