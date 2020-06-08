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Приморских антимонопольщиков возглавила дама
Г-жа Ерькина является победителем конкурса #ЛидерыФАС 2019
Приморское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возглавила Елена ЕРЬКИНА, ранее замещавшая должность заместителя руководителя УФАС по Республике Мордовия. С сегодняшнего дня выпускница Мордовского государственного университета им Н.П. Огарёва по специальностям «филолог преподаватель» и «юриспруденция», приступила к работе в Приморье.
Г-жа Ерькина является победителем конкурса #ЛидерыФАС 2019.
Отметим, что руководивший Приморским УФАС с 2016 года Алексей БЕЛОГЛАЗОВ покинул свой пост три месяца назад.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФАС.
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